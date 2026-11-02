Música y tradición recuerdan a grandes figuras en el Día de Muertos

La música mexicana, el folclor y la tradición beisbolera se unieron en Mazatlán durante las celebraciones del Día de Muertos, con homenajes dedicados a Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, así como un altar para recordar a peloteros que dejaron huella en la historia de Venados de Mazatlán.

Después de la tradicional Callejoneada de Día de Muertos 2026, las calles del Centro Histórico se llenaron de música y baile con diversos templetes instalados por el Instituto Municipal de Cultura, donde cientos de asistentes disfrutaron de interpretaciones de banda sinaloense, mariachi y canciones representativas del repertorio nacional.

La celebración también llegó a Olas Altas, donde Venados de Mazatlán instaló un altar dedicado a figuras que forman parte de la memoria deportiva del equipo, entre ellas Miguel del Toro, Memo Garibay y Daniel “La Coyota” Ríos. El espacio combinó música de rock clásico con el recuerdo de los peloteros que contribuyeron a construir la identidad beisbolera del puerto.

En el cruce de Mariano Escobedo y Belisario Domínguez, el templete dedicado a Lola Beltrán recordó a la cantante originaria de El Rosario, Sinaloa, mediante un altar decorado con flores de cempasúchil y proyecciones de su imagen.

Los músicos interpretaron temas como “Paloma negra”, “Qué te vaya bonito” y “Se me olvidó otra vez”, además de clásicos sinaloenses como “El sinaloense”, “Mazatlán” y “El sauce y la palma”, que animaron a los presentes a cantar y bailar.

La música ranchera también tuvo su espacio en el templete de José Alfredo Jiménez, ubicado en el cruce de Belisario Domínguez y Callejón Ángel.

El Mariachi Sinaloa abrió la presentación con canciones como “El Rey”, “Media vuelta”, “Ella” y “Si nos dejan”, mientras que la Banda del Bello Puerto continuó la celebración con piezas como “El corrido de Mazatlán” y “El perro negro”.

El vocalista Carlos Puentes, conocido como “Cabi”, participó con interpretaciones de “Te solté la rienda” y “Qué te vaya bonito”.Mientras que en la explanada del Museo de Arte reunió a familias para recordar a Juan Gabriel, en un programa coordinado por la UAS, a través de su Unidad Regional Sur.

Agrupaciones de banda sinaloense, música versátil y formato acústico interpretaron éxitos del llamado Divo de Juárez, acompañadas por presentaciones de academias de danza y estudiantes de Educación Artística.

De esta manera, la jornada permitió mantener viva la memoria de figuras de la música y el deporte, al tiempo que familias mazatlecas y visitantes compartieron una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana.