Myriam Moscona inicia cátedra de poesía en Mazatlán

En la inauguración estuvo presente el maestro Élmer Mendoza, presidente de este organismo colegiado, quien expresó a los asistentes que, con este tipo de cursos de especialización, El Colegio de Sinaloa pretende no sólo promover la lectura y/o la escritura, sino lograr trabajos que impliquen la maduración de la visión —en este caso poética— de los mismos participantes. “Que sus trabajos sean un reflejo estético de la época que les ha tocado transitar”, comentó Élmer Mendoza.

Cabe señalar que la cátedra se dividirá en dos partes, culminando este viernes 21 de febrero la primera temporada del curso. Durante esta primera etapa, se buscará iniciar la construcción de dos textos para concluirse en la segunda temporada; asimismo, se abordarán el ensayo personal, los textos de autoficción en torno a la infancia, el padre, la madre y la familia, y el bildungsroman.

Entre los autores que se analizarán en la cátedra están: Juan José Arreola, Fernando Pessoa, Rilke, Esther Seligson, Viviane Mahieux, Annie Ernaux, Josefina Vicens, Julián Herbert, Octavio Paz, Agota Kristof, por mencionar algunos.

Sobre la invitada

Myriam Moscona es poeta, traductora y periodista. Fue becaria de la Fundación Guggenheim en 2006; asimismo, obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1988 por Las visitantes. Entre otras distinciones destaca el Premio Bridging the Gulf otorgado por US-México Funnd for Culture, New Orleans, en 1999. Mientras que en 2000, fue acreedora al Premio Instituto Cultural México-Israel.

Parte de su poesía se ha traducido al inglés, francés, italiano, alemán, francés, inglés, hebreo, sueco, búlgaro, portugués, árabe, ruso y chino.