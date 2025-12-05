$!‘Narrarnos es reafirmar nuestra existencia’: Fernanda Trías

“Narrarnos a nosotras mismas no es un capricho, sino una manera de reafirmar nuestra existencia”, aseguró la escritora uruguaya Fernanda Trías al recibir el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, uno de los galardones más esperados de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por su novela El monte de las furias, la cual enraíza la tradición narrativa con visión femenina, y construye personas entrañables con una descarnada visión del erotismo.

Narradora y docente de creación literaria, explicó que a temprana edad entendió que con un libro en las manos nunca se está sola, por ello la figura femenina ha sido punto clave en sus novelas en las que las protagonistas son mujeres transformadoras “con una fuerza de la que no se creían capaces, mujeres que asumen al riesgo de hablar en nombre propio” y que incomodan, acción que a ella le gusta provocar en la gente.

“Cuando las escritoras reclamamos y nos reapropiamos de esos lugares asignados, pero dándoles otra vuelta de tuerca, generamos incomprensión y hasta molestia en aquellos que nos leen arrebujados en la comodidad de sus amplios espacios o columnas de poder. Yo me alegro, me alegro mucho cada vez que incomodo a las personas correctas, me reafirma que voy por el buen camino: uno abierto a golpe de machete, pero un machete cuyo filo es la palabra”.

Agregó que, tanto para ella como para sor Juana, “patrona de este Premio”, siempre se trató de escribir en contra de. “El estilo de la letra ha sido un destino prohibido para nosotras, incluso para mí, que nací en el siglo XX; me decían que la escritura no podía ser más que un hobby, y tal vez porque tuve que darle la vuelta a ese destino es que en mi narrativa aparecen tantas mujeres que escriben, que narran o se narran intentando entender quiénes son realmente”.