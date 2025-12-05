$!‘Narrarnos es reafirmar nuestra existencia’: Fernanda Trías

“Narrarnos a nosotras mismas no es un capricho, sino una manera de reafirmar nuestra existencia”, aseguró la escritora uruguaya Fernanda Trías al recibir el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, uno de los galardones más esperados de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por su novela El monte de las furias, la cual enraíza la tradición narrativa con visión femenina, y construye personas entrañables con una descarnada visión del erotismo.
Narradora y docente de creación literaria, explicó que a temprana edad entendió que con un libro en las manos nunca se está sola, por ello la figura femenina ha sido punto clave en sus novelas en las que las protagonistas son mujeres transformadoras “con una fuerza de la que no se creían capaces, mujeres que asumen al riesgo de hablar en nombre propio” y que incomodan, acción que a ella le gusta provocar en la gente.
“Cuando las escritoras reclamamos y nos reapropiamos de esos lugares asignados, pero dándoles otra vuelta de tuerca, generamos incomprensión y hasta molestia en aquellos que nos leen arrebujados en la comodidad de sus amplios espacios o columnas de poder. Yo me alegro, me alegro mucho cada vez que incomodo a las personas correctas, me reafirma que voy por el buen camino: uno abierto a golpe de machete, pero un machete cuyo filo es la palabra”.
Agregó que, tanto para ella como para sor Juana, “patrona de este Premio”, siempre se trató de escribir en contra de. “El estilo de la letra ha sido un destino prohibido para nosotras, incluso para mí, que nací en el siglo XX; me decían que la escritura no podía ser más que un hobby, y tal vez porque tuve que darle la vuelta a ese destino es que en mi narrativa aparecen tantas mujeres que escriben, que narran o se narran intentando entender quiénes son realmente”.
Marisol Schulz Manaut, directora de la FIL, señaló que otorgar este reconocimiento por segunda ocasión a la autora de obras como Cuaderno para un solo ojo, La azotea, La ciudad invencible y Mugre rosa, renueva el interés por la autora, quien “es una voz diferente, con una propuesta narrativa y una mirada que invita a atmósferas e instantes”.
La escritora, quien recibió el galardón de manos de la directora de la FIL y de Rafael Tovar Portillo, rector de la Universidad del Claustro de Sor Juana, aseguró que, con su obra, también busca transgredir y resignificar la palabra: resignificar loca, puta, rara, travesti, homosexual. “Resignificar la palabra a través de la palabra justa”, dijo el rector.
El jurado decidió otorgar una mención honorífica a la escritora argentina Adriana Riva por su novela Ruth, en la que aborda, “con agudeza y sensibilidad, los márgenes de la representación literaria de la vejez femenina”.
El Premio, que a lo largo de los años se ha consolidado como uno de los más importantes que entrega la FIL por reconocer el trabajo literario de las mujeres que publican en el mundo hispanohablante, ha sido recibido por figuras como Elena Garro y Laura Restrepo. Fernanda Trías es la segunda autora en recibirlo dos veces. La primera fue Cristina Rivera Garza.
Durante la entrega del galardón, dotado por diez mil dólares, estuvieron presentes el presidente de la FIL, Trinidad Padilla López; Karla Planter, rectora de la Universidad de Guadalajara, y los jurados del galardón.