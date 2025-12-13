Navidades con ritmos, magia y marimbas

Bajo un cielo decembrino, Casa Haas acogió “Navidades ¡con sabor!”, concierto de percusiones que reunió alumnos del taller infantil, técnico y licenciatura en música del Centro Municipal de las Artes, bajo la guía artística del maestro Miguel Moreno y la coordinación de Omar Ríos y Max Carreón.

Desde el primer golpe de baqueta, el público supo que sería una velada distinta: una Navidad donde las luces no solo cuelgan de los árboles, sino que brotan del sonido cálido de la marimba, la energía de los timbales, el brillo metálico del xilófono y el latido compartido del tambor.

El programa fue una travesía sonora que navegó entre múltiples universos. Las familias presentes disfrutaron desde ritmos latinos y piezas clásicas reinterpretadas hasta melodías provenientes del mundo de los videojuegos, guiños musicales que hicieron sonreír a niños y adultos por igual.

La Leyenda de Zelda, “Salsa verde”, “Morris Dance” y “Barnstormer” convivieron junto a la emotiva “Heart and Soul”, el siempre entrañable “Niño del tambor”, el “Himno a la alegría” y una irresistible versión de “Feliz Navidad”. El público no solo escuchó: vibró, se emocionó y hasta movió los pies en una que otra cumbia percusiva que los estudiantes ejecutaron con seguridad y alegría.

El testimonio de un maestro que ha visto crecer generaciones

Para el maestro Max Carreón, esta presentación representa mucho más que un concierto. Es una tradición que se ha convertido en semillero del talento mazatleco:

“Este concierto es un espacio donde los alumnos pueden pisar un escenario, expresarse y mostrar lo que han trabajado durante todo el año. Presentamos música navideña, ensambles modernos, ritmos para bailar y obras que conectan con los jóvenes, incluso música de videojuegos. Muchas veces es aquí donde los padres pueden ver a sus hijos en acción, y de estas experiencias han surgido músicos profesionales de los que hoy Mazatlán puede sentirse orgulloso.”

Al finalizar, los aplausos prolongados celebraron no solo el concierto, sino la labor de los maestros que impulsan estas experiencias y el compromiso del Instituto de Cultura por abrir espacios que fomentan el aprendizaje, la expresión y el encuentro comunitario.