Nina Farvarshchuk, lista para el Festival de Cuerdas

Con el violín como compañero de vida y la enseñanza como una de sus principales vocaciones, la maestra Nina Farvarshchuk se prepara para participar en la primera edición del Festival de Cuerdas de Mazatlán 2026.

El encuentro busca abrir un espacio dedicado a la interpretación, enseñanza y difusión de la música para instrumentos de cuerda.

Docente del Centro Municipal de las Artes e integrante de la Camerata Mazatlán, Farvarshchuk, quien radica en el puerto desde 2001, considera que la realización de este festival representa una oportunidad para reconocer a una comunidad de músicos que, aunque comparte escenario con otras expresiones musicales de Sinaloa, mantiene una identidad propia.

“Me siento muy orgullosa y agradecida. Diría que en Sinaloa jamás se había hecho algo de este estilo, dedicado a pura cuerda; es una joya para nuestro estado”, expresó.

La violinista señaló que Sinaloa es ampliamente identificado con la música de banda de viento y metal, pero también cuenta con músicos dedicados a las cuerdas, por lo que consideró necesario generar espacios que permitan mostrar su trabajo y acercar a los jóvenes a instrumentos como el violín.

“Existimos también nosotros, nos puede gustar la banda, pero somos músicos de cuerda y dedicar este espacio especial para las cuerdas creo que es algo muy valioso para Sinaloa y más para Mazatlán”, comentó.

Entre el escenario y el aula

La participación de Farvarshchuk tendrá dos vertientes, como concertista, será parte del concierto inaugural del festival, programado para el 27 de septiembre, presentación en la que participarán los maestros invitados antes de iniciar las clases abiertas y magistrales.

También ofrecerá un segundo concierto el 1 de octubre en la Iglesia de San José, donde compartirá escenario con otros solistas y una orquesta para interpretar obras de Johann Sebastian Bach, compositor que ocupa un lugar especial dentro de su repertorio.

“Para mí Bach es el compositor número uno, lo puedo escuchar por horas, puede ser cualquier instrumento, suites de cello, violín, conciertos; escribió muchísima música”, señaló.

Como docente, Farvarshchuk impartirá clases magistrales en las que buscará transmitir a los estudiantes que el aprendizaje del violín no debe reducirse al dominio técnico, sino que requiere sensibilidad y una relación profunda con la música.

“Tenemos que cultivar pasión por el violín, explicar que no es solo técnica, sino que más que nada es música; música complicada, pero hermosa, música muy inteligente”, destacó.

Para llegar preparada al festival, la intérprete mantiene jornadas diarias de estudio, después de haber recuperado su violín en julio, tras un proceso de mantenimiento.

Farvarshchuk también reconoció el trabajo de los jóvenes que impulsan esta primera edición del festival, al considerar que la iniciativa contribuye a dar mayor visibilidad al trabajo de los ejecutantes de cuerda y a fortalecer la formación musical en Sinaloa.

“Es algo muy merecido para el estado de Sinaloa y más para Mazatlán: remarcar que aquí existe música para cuerdas también y ocupar cierto espacio en el pedestal de los músicos de Sinaloa”, dijo.