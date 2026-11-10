Niñas y niños disfrutan de programa infantil en FIL Culiacán

Niñas y niños de preescolar disfrutaron el 9 de noviembre de una tarde de imaginación y lectura en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2026. Asistieron a espectáculos de títeres, narraciones orales y talleres creativos en el Pabellón Infantil.

Los organizadores de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2026 destacaron que estas actividades buscan fomentar la imaginación y el acercamiento a la lectura entre los más jóvenes. El Pabellón Infantil ofreció una tarde de aprendizaje y diversión para el público infantil.

La Feria Internacional del Libro Culiacán busca promover la lectura entre las nuevas generaciones. Estas actividades infantiles son parte de la oferta cultural que el evento presenta cada año para acercar libros y la imaginación a los más pequeños.

El grupo Bitachi, bajo la dirección de Fernanda Mejía, presentó el espectáculo “Divertíteres”. Alumnos de los jardines de niños Federalizado de Alturas del Sur, Josefina Astorga, Julia Pastrana y María del Rocío Urías López, turno vespertino, asistieron a la función.