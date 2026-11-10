Niñas y niños disfrutan de programa infantil en FIL Culiacán

Niñas y niños de preescolar disfrutaron el 9 de noviembre de una tarde de imaginación y lectura en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2026. Asistieron a espectáculos de títeres, narraciones orales y talleres creativos en el Pabellón Infantil.
Los organizadores de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2026 destacaron que estas actividades buscan fomentar la imaginación y el acercamiento a la lectura entre los más jóvenes. El Pabellón Infantil ofreció una tarde de aprendizaje y diversión para el público infantil.
La Feria Internacional del Libro Culiacán busca promover la lectura entre las nuevas generaciones. Estas actividades infantiles son parte de la oferta cultural que el evento presenta cada año para acercar libros y la imaginación a los más pequeños.
El grupo Bitachi, bajo la dirección de Fernanda Mejía, presentó el espectáculo “Divertíteres”. Alumnos de los jardines de niños Federalizado de Alturas del Sur, Josefina Astorga, Julia Pastrana y María del Rocío Urías López, turno vespertino, asistieron a la función.
La puesta en escena incluyó historias y personajes como el mago Estéfano, quien hizo cantar ópera a Karina; Carmenza, bailarina, y Pepe y Juanito, que se enfrentaron al Monstruo. El programa buscó estimular la imaginación infantil.
La programación también ofreció los talleres “De vuelta a casa” y “Mientras en la tierra”, impartidos por bibliotecarias de la Red de Bibliotecas Públicas de Culiacán. Se sumaron sesiones de narración oral con participantes de instituciones educativas y agrupaciones.
Entre los relatos compartidos estuvieron “Tengo manchas en el cuerpo”, con Karol Sabine Ochoa Apodaca; “La mayor aventura jamás contada”, narrado por Valentina Noemí Labrada Beltrán; “Fernando furioso”, con Maru, y “El niño que tocó las estrellas”, por Juan Carlos Núñez.
Lizette Norzagaray acercó a los asistentes a relatos de tradición indígena usando el kamishibai, una técnica japonesa de narración con láminas ilustradas para contar historias.