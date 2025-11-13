Niñas y niños vibran con el rock de ‘Pistache’ en la FIL Culiacán 2025

Con energía, ritmo y un mensaje de alegría y conciencia, el grupo musical Pistache encendió el ambiente del Foro Infantil de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, haciendo vibrar a niñas, niños y familias al compás del rock.

Integrado por Elisa, Piolín y Erick Serrano Carreón, el trío compartió su espectáculo Navegando, un recorrido musical cargado de diversión y buenos mensajes. Desde los primeros acordes, los pequeños se dejaron llevar por el ritmo, brincando, cantando y aplaudiendo cada canción.

El grupo combinó melodías alegres con letras que promueven valores como el amor a la vida, el cuidado del planeta, la solidaridad y el respeto hacia todos los seres. “¡Queremos un mundo mejor para las niñas y los niños!”, expresó Elisa, la vocalista, mientras invitaba al público a bailar y disfrutar el momento con el popular tema “Pin Pon es un muñeco muy guapo y de cartón”.