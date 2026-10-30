Niños ‘Catrinos’ disfrutan sesión de lectura y tradición en biblioteca

Con disfraces de ‘Catrinos’, dos niños asistieron al Club Pequeños Lectores en la Biblioteca Rosa María Peraza de Culiacán. A pesar de las lluvias, disfrutaron una sesión especial donde aprendieron sobre el Altar de Muertos y leyeron historias de dinosaurios. El encuentro, coordinado por Ildefonso Núñez, bibliotecario, se realizó a pesar de las condiciones climáticas que limitaron la asistencia. Los pequeños asistentes mostraron un gran interés en las actividades, generando un ambiente de entusiasmo y participación como si el grupo fuera más numeroso.

Los pequeños asistentes mostraron un gran interés en las actividades.

Ildefonso Núñez explicó a los niños el significado del Altar de Muertos, una tradición mexicana. Detalló cómo las culturas antiguas rinden tributo y homenaje a sus difuntos, construyendo altares llenos de flores, fotografías y objetos que amaban en vida, como libros, lentes y comidas preferidas. Esta explicación cultural situó a los participantes en el marco de la celebración del Día de Muertos, una fecha importante en el calendario de tradiciones de México. El objetivo fue que los niños comprendieran el valor histórico y sentimental de esta práctica. Después de la explicación, los niños leyeron el libro “Dinosaurios” de editorial Océano. El tema capturó su atención, y observaron con detalle las ilustraciones de los animales prehistóricos, conociendo sus características físicas y costumbres alimentarias.

El Instituto Municipal de Cultura Culiacán invita a niños a participar en sus talleres infantiles.