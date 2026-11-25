Niños asistentes al taller “La hora del cuento” en Culiacán reflexionaron la tarde del martes sobre la importancia de la paz y la felicidad personal, tras escuchar la fábula “Ratón de campo y ratón de ciudad” en la Biblioteca “Rosa María Peraza”. Crearon sus propios ratoncitos.
La actividad, dirigida por la bibliotecaria Maury Rubio, se centró en la obra “Ratón de campo y ratón de ciudad”, una versión de Kasmir Huseinovic y Andrea Petrlik de la conocida fábula de Esopo. Los pequeños participaron activamente en la discusión posterior.
El taller “La hora del cuento” se realiza semanalmente en la Biblioteca “Rosa María Peraza”, formando parte de las actividades gratuitas que el Instituto Municipal de Cultura Culiacán ofrece para fomentar la lectura y el desarrollo creativo entre la infancia del municipio.
La historia narró el encuentro entre Alonso, un ratón de campo que cultiva calabazas, y Alfonso, un ratón banquero de ciudad, siempre conectado a la tecnología. Los niños se enteraron que hacía más de diez años que los primos no se veían, un hecho que se destacó en el relato.
Se detalló cómo el ambiente del campo resultó desafiante para Alfonso debido al silencio y la falta de comodidades urbanas, mientras que el bullicio de la ciudad, los coches y los enormes edificios afectaron a Alonso. Tras intercambiar visitas, ambos ratones regresaron a sus hogares, valorando sus respectivos estilos de vida. Los niños participantes analizaron cómo la felicidad puede encontrarse en la tranquilidad y la paz individual, más allá de la abundancia o los lujos, una enseñanza central de la fábula.
Después de la lectura y la reflexión compartida, los pequeños talleristas se distribuyeron en las mesas de trabajo de la Sala Infantil para dedicarse a crear sus propios ratones con materiales proporcionados. Esa tarde, cada niño se llevó a casa su trabajo manual, concluyendo una jornada de aprendizaje y desarrollo de la creatividad.
El taller “La hora del cuento” continuará el próximo martes 1 de diciembre a las 16:00 horas, en la Biblioteca “Rosa María Peraza”. El Instituto Municipal de Cultura Culiacán informó que la actividad es gratuita y abierta al público infantil, invitando a la comunidad a participar en futuras sesiones.