Niños asistentes al taller “La hora del cuento” en Culiacán reflexionaron la tarde del martes sobre la importancia de la paz y la felicidad personal, tras escuchar la fábula “Ratón de campo y ratón de ciudad” en la Biblioteca “Rosa María Peraza”. Crearon sus propios ratoncitos.

La actividad, dirigida por la bibliotecaria Maury Rubio, se centró en la obra “Ratón de campo y ratón de ciudad”, una versión de Kasmir Huseinovic y Andrea Petrlik de la conocida fábula de Esopo. Los pequeños participaron activamente en la discusión posterior.

El taller “La hora del cuento” se realiza semanalmente en la Biblioteca “Rosa María Peraza”, formando parte de las actividades gratuitas que el Instituto Municipal de Cultura Culiacán ofrece para fomentar la lectura y el desarrollo creativo entre la infancia del municipio.