Niños de Pericos compartirán microdocumentales

Niños y adolescentes de Pericos, Mocorito, proyectarán el 8 de septiembre en Casa Peiro dos microdocumentales que realizaron sobre su comunidad y el pan artesanal “Mestizas”, en el marco del 236 aniversario de la sindicatura.
La exhibición se realizará a las 17:00 horas en Casa Peiro, dentro de la celebración por los 236 años de la fundación de Pericos. Estos trabajos audiovisuales fueron creados por infancias y adolescencias de la comunidad, con el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura.
El Instituto Sinaloense de Cultura, mediante el Programa Alas y Raíces Sinaloa, explicó que el punto central del Proyecto Saberes Locales es que las nuevas generaciones preserven la riqueza cultural de sus comunidades. Se busca que los jóvenes cuenten al mundo sobre sus raíces, elementos que les otorgan identidad. La Secretaría de Cultura federal, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, también respalda la iniciativa.
El proyecto Saberes Locales inició en mayo con un Taller de Cine, impartido por la maestra Aurora Díaz Quiñóñez. Participaron niñas, niños y adolescentes del Centro de Desarrollo Cultural Casa Peiro, estudiantes del Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística Asociadas.
La iniciativa buscó que Sinaloa participara en el octavo Encuentro Nacional de Saberes Locales, desarrollado en Chetumal. Para ello, los jóvenes dedicaron días de trabajo intenso, iniciando las grabaciones temprano en la mañana para cubrir las necesidades del equipo de producción.
El equipo de 10 integrantes, conformado por 3 niñas, 3 niños y 4 adolescentes, propuso dos temas para sus producciones: uno sobre la comunidad de Pericos y otro acerca del pan artesanal tradicional, conocido como las Mestizas.
Bajo la guía de la maestra Díaz Quiñóñez, cada participante asumió diferentes roles dentro de la producción, incluyendo director, fotógrafo, sonidista, continuista, asistente y claquetero.
Todo el material grabado completó su proceso de edición y los microdocumentales están listos para su exhibición pública.