Niños disfrutan matiné de ‘Las aventuras de Pinocho’

Con el propósito de acercar la experiencia del arte a los niños para que a través de ella despierte su creatividad en busca de una vida sana y de paz, llevaron a cabo una función especial de matiné de la ópera “Las aventuras de Pinocho”, en el teatro Pablo de Villavicencio, con la presencia de alrededor de 800 niños y niñas de escuelas públicas de Culiacán.

Previo al estreno, a llevarse a cabo este jueves a las 17:00 horas, el ensayo general se realizó con un público muy especial conformado por alumnos de 18 escuelas de colonias de la periferia de la ciudad, muchos de los cuales tuvieron un primer acercamiento con el teatro gracias a este proyecto realizado con el estímulo fiscal EFIARTES, un reconocimiento que impulsa la creación y fortalecimiento de proyectos artísticos en México, con la participación de empresas de la iniciativa privada, en este caso Kuroda, Interceramic y Maxilana.

Estuvieron presentes Amparo Guerrero Ríos, en representación de Gloria Himelda Félix Niebla, secretaria de Educación Pública y Cultura; Rodolfo Arriaga Robles, director de programación Artística del ISIC, en representación del director, Juan Salvador Avilés Ochoa; Alejandro Álvarez, director de Maxi Lana; Eva Sáinz e Irene Burgos, de Vida y Arte para México.

Rodolfo Arriaga dio la bienvenida a los niños a la máxima casa de la escena en la entidad, y destacó la importancia de unir esfuerzos para la realización de este tipo de espectáculos, sobre todo con la participación de las compañías del ISIC.

Alejandro Álvarez invitó a disfrutar de este espectáculo protagonizado por la OSSLA y un elenco de primera, mientras que Eva Sáinz dijo que Pinocho representa lo que es un niño de verdad, a través de una historia llena de magia.

Guerrero Ríos agradeció a todas las instituciones que hicieron posible este espectáculo, así como a maestros y maestras que permitieron que los niños estuvieran esa mañana en el teatro con el principal objetivo de que sean felices.

Asistieron a la función alumnos de las escuelas Abraham Heredia, de la colonia Santa Fe; Gustavo Díaz Ordaz, de Las Coloradas; Revolución Mexicana, de La Amistad; Guadalupe Victoria, de la colonia Loma de Rodriguera; Natalio Landeros, de Infonavit Barrancos, entre otras instituciones educativas que quienes fueron apoyados para su traslado al teatro por instituciones como Fundación Nidos, Proeduca, SEPyC y Vida y Arte para México.

La obra del compositor británico Jonathan Dove, basada en el clásico cuento de Carlo Collodi con libreto de Alastair Middlton, que fomenta valores como la generosidad, honestidad, sinceridad, responsabilidad, amor, bondad, respeto y confianza, cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, el Coro y Taller de Ópera de Sinaloa y la compañía de Danza Joven del ISIC.

El elenco de esta encantadora ópera de dos actos lo encabeza la mezzosoprano sinaloense Oralia Castro, quien da vida a “Pinocho”; Carlos Arámbula en el Papel de Gepeto, así como los integrantes del Taller de Ópera de Sinaloa, Cecilia Antelo, Evelin Tovón, Alejandro Hernández y Daniel Rodríguez, con la dirección de escena de César Piña, de la compañía Érase una vez, entre otros.

“Las aventuras de Pinocho” narra las travesías de un muñeco de madera que anhela convertirse en un niño de verdad. A lo largo de su viaje, descubre importantes lecciones sobre la obediencia, el esfuerzo y el amor. Es una ópera de dos actos, dinámica, llena de imaginación.