Niños, niñas y adolescentes participan en taller de fotografía

Como parte de las actividades que se unirán a la celebración de los 30 años de la creación del Programa Alas y Raíces México, de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, niñas, niños, y adolescentes, estudiantes de Artes Plásticas, de la Escuela Superior de Artes José Limón, participaron en el Taller de Fotografía que ofreció el fotoperiodista Juan Carlos Cruz García, miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos.

Los días 21 y 28 de febrero se llevaron a cabo las sesiones de trabajo en las que los alumnos del grupo sabatino de la maestra Rosalí Sánchez tomaron parte en el Taller que tiene la finalidad de que las fotografías producidas en las dos jornadas que realizaron se integren a la exposición de carácter nacional que se exhibirá en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, a partir del próximo 20 de mayo, en el marco de un amplio programa de actividades.

El maestro Juan Carlos Cruz García hace 30 años llegó a Sinaloa, periodista y fotógrafo de gran trayectoria profesional, compartió conocimientos básicos, históricos y técnicos, del arte de la fotografía y la respuesta de parte de las niñas, niños y adolescentes fue muy emotiva, atenta y participativa.

Las fotografías seleccionadas serán parte de la exposición para festejar en el recinto más importante del arte y la cultura de México. De esta manera Sinaloa estará presente en el festejo de tres décadas de un programa cuya misión es la de ser garante de los derechos artísticos y culturales de bebés, niñas, niños y adolescentes.