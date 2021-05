No aprendemos a gobernarnos

“Todo mundo es sabio, una vez ocurrido el evento”

Captar un fenómeno socio político económico actual no es sencillo, sus variables son muy complejas, diversas, dinámicas y multicausales para resumirlas, es más fácil explicar un suceso a toro pasado que uno presente; la razón es que una vez que un problema sucede se identifica y pueden conocerse sus posibles causas y efectos, mientras que en el presente se cocinan simultáneamente muchas cosas que no terminan de definirse.

México no ha aprendido a gobernarse a pesar de todas sus vicisitudes políticas, sociales, económicas e históricas que lo estremecieron desde su independencia en 1810, las múltiples invasiones extranjeras, las guerras internas donde perdimos la mitad del territorio, la Revolución, los Cristeros, el reinado del PRI, PAN, PRD y Morena; es decir no hemos sabido capitalizar nuestros errores y aciertos para gobernarnos en paz, con justicia, equidad y progreso como Canadá y EEUU, aunque Trump metió cizaña.

La caja de Pandora

Cada sexenio nuevo es una sorpresa, donde las ilusiones y esperanzas se estrellan contra las rocas sumiendo a la ciudadanía en una indiferencia, perplejidad, desencanto, enojo y hartazgo creciente contra los políticos. Como si la culpa fuese solo de ellos: no asumimos aún que estamos en el mismo barco, culpando solo al capitán y a sus cercanos. No asumimos ni creemos que nosotros podemos empoderarnos y emerger un capitán.

Nuestro sistema político es incipiente, ha mejorado con las instituciones autónomas y la participación y exigencia ciudadana, hay congresistas serios pero no los dejan, a los independientes les ponen trabas. Creemos que la ciudadanía puede aportar candidatos capaces y honestos sin mañas y vigilar el gobierno. Los políticos de oficio se desprestigiaron y fueron rebasados hace décadas con sus partidos: generan suspicacia. Las alianzas ofrecen una solución pragmática por lo pronto.

Costosa omisión

La ciudadanía tradicionalmente se ha desentendido de la política pagando muy caro su omisión. Se quejan, se burlan y maldicen lo que a ellos mismos no les interesa, no quieren, ni creen, ni esperan corregir, creando un círculo vicioso muy arraigado. ¿Cuándo votará el 80% del padrón electoral? Muchos no conocen ni desean la democracia.

El Populismo ha crecido capitalizando el enojo y desencanto, pero quienes se han subido a su tren se han bajado en la estación de la pobreza, evidente en los países donde impera, “ya no hay equívocos, el populismo es el uso demagógico de la democracia para acabar con ella” (Enrique Krauze, Reforma 4 06 2017) y justo esto sucede. Quienes lo apoyan por el hondo resentimiento al Neoliberalismo ‘culpable y explotador’ ejercen su libertad, misma que pueden perder: no hay que engañarse.

Las partes

Aplicando la teoría general de sistemas podemos definir 4 grandes entes básicos en el juego: el gobierno, instituciones, la empresa y la familia. En la medida en que tengan sinergia prosperamos, lo contrario, la entropía crea desorden y desgaste.

El sistema político mexicano empezó a tirar aceite con las revueltas estudiantiles de 1968 y con las crisis económicas desde 1974, desde entonces hemos combinado oscuros túneles con etapas prósperas, las devaluaciones y la deuda han sido constantes.

Ahora se siguen gastando toneladas de dinero del erario en programas clientelares. No es lo mismo regalar dinero que dar trabajo para crear infraestructura y derrama, China es un magnífico ejemplo. Ganar poder a costa de la pobreza ha sido la tónica, así los partidos se arruinaron: quien no sirve empeora.

A ningún país le conviene centralizar todo el poder en una persona, los sistemas mejoran cuando se balancean y se abren, al cerrarse se pudren.

El cáncer social

El narco creció como un cáncer en el tejido social causando delincuencia, corrupción y crimen, es difícil comprender por qué matan con tanta crueldad a sus paisanos, controlan impunemente grandes territorios, imponen a su gente en el gobierno, asesinan candidatos y este disimula.

La familia se afectó por los divorcios, el desempleo, los nuevos pobres son casi el 57%, cerca de 71 millones aliviados muchos por las remesas (Coneval 21 feb ’21). Si el núcleo familiar rompe sus valores se pierde todo. De sus hijos se nutre el consumo y la venta del narcotráfico.

La reforma energética fue un pretexto para privatizar lo que era del estado beneficiando a la oligarquía y a EEUU, encareciéndola.

La relación empresa gobierno se deterioró, no recibió apoyos para sortear la pandemia ni la crisis, el empleo está recuperándose pero cerraron muchos negocios, la informalidad ascendió a 56.8%, 30.6 millones. Pon atención a las fugas de capital crecientes, presagios de devaluaciones y pérdida de credibilidad para invertir aquí.

Nos jugamos la libertad y perder lo avanzado. El ejército está ya en todos lados. Despierta.

