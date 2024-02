Para Carolina Ruelas ser Reina del Carnaval no es una coincidencia ni una oportunidad que llegó al azar; es el resultado de un trabajo que hizo durante siete meses, en el que se preparó día a día para subir al escenario del Teatro Ángela Peralta y llevarse a casa la primera corona para su familia, hoy tiene su recompensa: posará sobre su cabeza la “corona grande”.

Al principio, Carolina no hacía una pasarela en tacones de forma “correcta”, mucho menos podía pararse frente a un público para hacer gala de su belleza; sin embargo, su mayor fortaleza era su disciplina y la convicción de que nadie podía ganar el título de Reina del Carnaval por ella, fue así como organizó su día a día entre sus clases de medicina y su preparación para obtener el título de Reina del Equinoccio.

La soberana recién electa ya disfruta de los resultados de la elección; incluso, ya tuvo la oportunidad de sentarse a ver a detalle la grabación del certamen que se realizó el pasado 20 de enero, y están orgullosa del “trabajo que vi, me encantó mi respuesta, me sorprendí de mi evolución, y me emociona ver mucho como la gente responde a cada participación que tuve, me quedó con esos momentos, y estoy muy agradecida con toda la gente que confió en mí, que me apoyó, incluso desde antes que yo me sintiera lista para ganar”, dijo.

Se convertirá en Reina

“No me rendí y lo logré, es lo que puedo decir, ya soy Reina del Carnaval, y volteó atrás y veo las veces que quise tirar dejarlo, pero yo misma me daba ánimos, lo aprendí de mi familia... mis tíos (Elías y Ricardo Nordahl) que son músicos de Banda MS me han enseñado eso, a no rendirme y trabajar y trabajar el sueño hasta que se cumpla”, dijo durante la entrevista.

La mazatleca de 22 años será vestida con los diseños del escuinapense Andrés Romo, el vestido fue creado por Sodelva Ríos, creativa que tiene más de 30 años de experiencia en la Máxima fiesta.

“El vestido me encantó, es más de lo que pude soñar, está precioso, es de una verdadera Reina, y lo tomo como un regalo de manos de Sodelva, y que haya sido diseñado por Andrés, que está triunfando en Roma, es un plus que no tienes idea”, dijo Carolina en entrevista.

Carolina será acompañada por sus Princesas Reales; Andrea García, Catalina Castellanos, Irene Rojas y Jasaret Álvarez, quienes también serán vestidas por Sodelva Ríos.

La fiesta de coronación estará a cargo de Emmanuel y su hijo Alexander Acha, quienes harán un recorrido musical por todos sus éxitos, y tiene como misión poner a cantar y bailar al público que se reúna en el Estadio Teodoro Mariscal.

Poco antes de que acabe el concierto, Carolina III partirá junto con su cortejo hasta Olas Altas, para presenciar el Combate Naval.