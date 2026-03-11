Noche de nostalgia ‘Donde la memoria canta’ en Casa Haas

En una noche donde el bolero trascendió el tiempo, Casa Haas se convirtió en escenario de una velada íntima con el concierto “Donde la memoria canta”.

Bajo las voces de la soprano Ariadna Rosales y el bajo Miguel Valenzuela, acompañados al piano por Juan Pablo García, el público mazatleco redescubrió la esencia romántica de un género que es patrimonio del alma latinoamericana.

El bolero cobró vida durante esta velada dedicada a la memoria, la emoción y la riqueza de la música romántica latinoamericana. El repertorio transitó por piezas esenciales del bolero, considerado patrimonio cultural intangible por su profundo valor artístico y emocional.

Desde la presentación, los artistas lograron una emotiva conexión con el público al interpretar piezas en medio de palabras que evocaban al amor.

La maestra Ariadna Rosales cautivó a los asistentes con la sublime interpretación de canciones emblemáticas de este género como: “Quizás, quizás, quizás”, “Solamente una vez”, “Contigo aprendí”, “Historia de amor”, “Sabor a mí”, “Alma mía”, “Contigo a la distancia” y “Si nos dejan”.

Miguel Valenzuela provocó lágrimas de emoción en el público al poner voz y sentimiento a obras como: “Cien años”, “Besos robados” y “La barca de oro”, esta última, asociada al repertorio de Pedro Infante.

A lo largo del concierto, el público se aventó un “palomazo” desde las butacas y al final el elenco fue despedido con fuertes aplausos en reconocimiento a su brillante actuación.

Este concierto fue posible gracias a la beca del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, que impulsa iniciativas dedicadas a la promoción y preservación de las expresiones artísticas y musicales, y del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.