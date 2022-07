$!Nombran a Ada Limón Poetisa Laureada en Estados Unidos

Desde que acometió en la escena de la poesía con su libro, “Este gran mundo falso” (This Big Fake World), en 2005, Ada Limón ha concebido una intimidad con los lectores mediante su trabajo sensible y emocionalmente íntegro, gran parte del cual se basa en experiencias convincentes en su nativo Valle de Sonoma.

“Rara vez me hallo sin palabras, pero me quedé sin palabras”, dijo Limón. “La llamada fue increíblemente inesperada. Me han pasmado los poetas laureados precursores y ser nombrada en su compañía fue, y es, una lección de humildad”.

Ha escrito seis volúmenes de poesía, siendo el más reciente “The Hurting Kind” (Del tipo que sufre), publicado por Milkweed Editions este año.

“Siempre he sido demasiado sensible, llorona/de un largo linaje de lloronas”, escribe Limón. “Soy del tipo que sufre”.

Su ascendencia es en parte irlandesa, escocesa y alemana, pero siempre se ha identificado con su herencia mexicana.

“Mi abuelo paterno era de San Juan de Los Lagos, México”, dijo Limón. “Pienso en él a menudo, especialmente en este momento. Le hubiera encantado esto. Era un hombre tan creativo, bailarín, actor, cantante. Y, no obstante, no tuvo la oportunidad de escoger el arte. Y es difícil no estar increíblemente agradecido de que sus sacrificios me permitieran tener una vida diferente, una vida creativa”.

Los padres de Limón, Stacia Brady y Ken Limón, se separaron cuando ella tenía ocho años de edad y, como resultado, creció tanto en Glen Ellen como en el centro de Sonoma. Su madre es artista y ha pintado las portadas de todos sus libros. Su padrastro, Brady T. Brady, era escritor de cuentos y laboró durante muchos años como gerente de un lugar de almacenamiento local.

“Me enamoré de la poesía en la escuela preparatoria”, dijo. “Recuerdo haber leído a Elizabeth Bishop en la clase de inglés de la señora Lale y enamorarme de ella. Pero la poesía también estaba en mis dos hogares y en la comunidad. Mi padre escribe y toca música. Mi padrastro, Brady, solía escribir ficción y era amigo de los poetas, y recuerdo ir a lecturas aquí y allá en la ciudad.

“Siempre me agradó ir a lecturas de poesía. Siempre me conmovía mucho escuchar poesía en voz alta, incluso cuando era joven”, resaltó.