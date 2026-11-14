Nombran a Arturo Lugo director artístico del CEPRODAC

La formación dancística de Mazatlán tendrá presencia en uno de los espacios más importantes de la danza contemporánea en México, luego de que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunciara el nombramiento de Arturo “El Chino” Lugo como nuevo director artístico del Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC).

El artista interdisciplinario, creador escénico y gestor cultural, egresado de la décima generación de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán (EPDM), asumirá esta responsabilidad a partir del próximo 1 de febrero de 2027, de acuerdo con el anuncio realizado por el INBAL, a través de la Coordinación Nacional de Danza.

La designación representa un reconocimiento a la trayectoria profesional de Lugo, pero también al trabajo formativo que durante años ha desarrollado la institución mazatleca, considerada uno de los semilleros de bailarines y creadores de danza contemporánea en el País.

Xitlali Piña, codirectora de la EPDM, bailarina y coreógrafa, destacó la identidad artística que ha caracterizado a las distintas generaciones de esta escuela y recordó particularmente las cualidades de la décima, a la que pertenece Arturo Lugo.

Explicó que cada generación construye una identidad propia, pero la número 10 sobresalió por su potencia física, su curiosidad por los aspectos estéticos y filosóficos, así como por la riqueza y diversidad de sus procesos creativos.

Ante este nombramiento, el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán felicitó al artista y a la comunidad académica y estudiantil de la EPDM por este logro, que coloca nuevamente el nombre de la institución en el panorama nacional de las artes escénicas.

Además del reconocimiento a la trayectoria de uno de sus egresados, la llegada de Lugo a la dirección artística del CEPRODAC abre posibilidades de colaboración entre la escuela mazatleca y la escena dancística nacional.

Entre los beneficios que podría generar este vínculo se encuentran futuros intercambios académicos, residencias artísticas, talleres especializados y una mayor proyección para los jóvenes talentos que actualmente se forman en las aulas de la EPDM.

De esta manera, la designación de Arturo Lugo representa una oportunidad para estrechar la relación entre la formación profesional que se desarrolla en Mazatlán y los espacios de creación, producción y difusión de la danza contemporánea en México.