Nombran a Samuel Murillo, asistente del director y compositor residente de la OSSLA

El maestro Samuel Murillo se integró a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes como asistente del director y compositor residente de la OSSLA, anunció el Instituto Sinaloense de Cultura.

Juan Avilés Ochoa, director del Isic, reconoció la trayectoria del destacado violinista sinaloense, quien desde hace 18 años forma parte de la OSSLA, y quien además de interpretar, ha adquirido un liderazgo en la institución haciendo arreglos y componiendo diversas piezas musicales.

El maestro Alexandre Da Costa, director titular de la OSSLA, tras reconocer su talento como músico, compositor y líder, le dio la bienvenida al maestro Murillo para trabajar juntos para llevar a la agrupación representativa del ISIC a un nivel aún superior rumbo a la celebración de sus 25 años de creación.

El maestro Samuel Murillo dijo sentirse agradecido y honrado por poder apoyar en esta nueva etapa por el bien de la orquesta.

Nacido en Culiacán, Sinaloa, el 30 de agosto de 1982, el maestro Samuel Murillo inició sus estudios de violín a los 9 años en el Conservatorio Nacional de Música de México.

Ha formado parte de diversas orquestas en México. Fue concertino de la Orquesta Juvenil de México y de la Orquesta de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, posteriormente, fue invitado a participar en cursos de perfeccionamiento en España, Francia, Alemania e Italia.

Formó parte de la Camerata de Coahuila, donde participó como solista en diversas ocasiones, para después incorporarse a la Orquesta Sinaloa de las Artes (OSSLA), de la cual es miembro desde hace 13 años.

Como compositor y arreglista, inició su actividad en 2008 con el estreno de Dos Danzas para Violín y Orquesta de Cuerdas, interpretadas por la Camerata de Coahuila bajo la dirección de Ramón Shade.

Estrenó las obras Guerrero Águila y Guerrero Tigre, así como el Concierto para Arpa y Orquesta con la OSSLA, además del Concierto para Flauta de Pico “Llorona” y su poema sinfónico Zapata.

Con motivo de la celebración de los 50 años de creación de Difocur, en el mes de mayo estrenó su Cumbia 50.

Sus obras han sido interpretadas por diversas orquestas, como la Camerata de Coahuila, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, la New World Symphony, y la Orquesta del Instituto Politécnico Nacional, entre otras.

Ha colaborado con artistas de renombre como Enrique Diemecke, Case Scaglione, Horacio Franco y Enrique Patrón, entre otros, experiencia que aplicará a partir de esta fecha, trabajando al lado del maestro Alexandre Da Costa.