La programación

La Cineteca Nacional y la Cineteca de las Artes NO tendrán la misma programación, pues la idea es dar una oferta mucho más diversa y variada en las dos sedes. Además, así es un pretexto para visitar ambas.

Durante el primer mes, la Cineteca del Cenart tendrá un homenaje a la actriz María Rojo.

Igualmente, del 15 de agosto al 15 de septiembre, celebrará la diversidad del cine mexicano con obras como Home Is Somewhere Else, Mi no lugar, Rojo amanecer y María de mi corazón.

Posteriormente, se tendrá una programación cambiante con películas nacionales e internacionales.

Costo y horarios

El servicio iniciará desde las 10:00 am de lunes a domingo; el lugar seguirá abierto hasta su última función.

La Cineteca de las Artes tendrá un precio de 60 pesos de entrada general y 40 para estudiantes, maestros, menores de 25 años y adultos mayores.

Todos los martes y miércoles la entrada general también será de 40 pesos.

Si van en vehículo, se paga en taquilla una tarifa de tiempo libre que para los autos es de 30 pesos y las motocicletas 15.

La nueva Cineteca de las Artes contará con 12 salas de exhibición, la mayor con 185 asientos y la menor con 65. Tres de esas salas tienen sistema para proyecciones 3D.

Igualmente contará con dos áreas de dulcería y un bar.

Se tuvo una inversión de 48 millones de pesos que consistió en la remodelación total de las instalaciones.

Durante la conferencia se especificó que le dieron mantenimiento a los proyectores que ya había, pues todavía están en condiciones de seguir trabajando.

No te preocupes, también se sigue trabajando en la sede de Cineteca Nacional en Chapultepec, de la cual no se tiene aún fecha de apertura.

Prepara tu visita y toma en cuenta lo siguiente:

- Del 16 de agosto al 15 de septiembre podrás disfrutar de cine mexicano, programación a cargo del IMCINE.

- Durante la primera semana las proyecciones serán gratuitas.

- Las tres semanas restantes los boletos estarán al 2 x 1.