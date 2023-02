Fue una de las ganadoras del CryptoArt for Impact and Innovation en Bitbasel que se llevó a cabo a finales del 2022 dentro de la Semana del Arte de Miami.

La artista mazatleca Guille Blancarte, con su obra “I wonder” (Yo me pregunto / Yo me maravillo), será una de las 222 artistas invitadas que enviará por primera vez en la historia su arte en una misión a la Luna.

Es la primera misión a la Luna desde 1972

La obra de Guille Blancarte estará en el Museo en la Luna, es un homenaje a los atardeceres de su ciudad natal, Mazatlán.

“I wonder” (Yo me pregunto / Yo me maravillo), representa la dualidad, los ciclos, principios y finales, amanecer y atardecer; preguntarse sobre el futuro del océano, todo lo que aún no se ha explorado y al mismo tiempo maravillarme con el sentimiento único que me provoca cada vez que tengo el privilegio de disfutar de esta experiencia en la que algunas veces, si tienes suerte, puedes llegar a ver el rayo verde”, explica la artista.

“Es mi gota de agua para tratar de crear conciencia del profundo peligro que enfrentamos si no hacemos algo ya por restaurar el balance del océano, deseo que futuras generaciones puedan disfrutar del mar en todo su esplendor, como dice Sylvia Earl sin azul, no hay verde”.

Redes sociales

Instagram: @guilleblancartebook

Facebook: @guilleblancartebook

Twitter: @guilleblancarte