Obra de Carlos Maciel Kijano es la pieza del mes en el Masin

El Museo de Arte de Sinaloa exhibe la obra “La cerbatana de luz dispara, encaja su dardo, el veneno, el mal irremediable a la aurora” de Carlos Maciel “Kijano” como Pieza del Mes de septiembre. Es un óleo de gran formato donado por el artista, quien muestra su arraigo a Culiacán.

La presentación de la pieza estuvo a cargo de la jefa del Museo de Arte de Sinaloa, Inna Teresa Álvarez Otáñez, quien señaló que el título de la pieza, un oleo de gran formato, fue tomado del libro de poemas Cátulo en el destierro, de José Ángel Leyva.

La pieza, realizada en 1999, se presenta en el sitio de honor del museo en Culiacán, en una iniciativa del Instituto Sinaloense de Cultura, a través del Masin, que destaca el compromiso del artista con el patrimonio cultural de la región.

Carlos Maciel Sánchez, conocido como “Kijano”, originario de Guerrero, donó esta obra a la Colección Isic-Masin al finalizar una exposición. En aquella ocasión, el artista expresó que esta acción representaba una manera real y simbólica de mostrar su pertenencia a Culiacán y a Sinaloa.

La obra de Maciel se distingue por una mirada festiva, vital y generosa. Sus vivos colores buscan propiciar en quien contempla sus piezas una sensación afirmativa frente a la vida.

El propio artista ha manifestado que su intención es no añadir más horror al mundo a través de su trabajo. Su estilo es característico por la intensidad cromática y la representación de elementos que evocan celebraciones y la alegría.

Posterior a la presentación de la Pieza del Mes, el Cine Club Masin ofreció una función especial. Esta actividad busca vincular las artes visuales y el cine para el público asistente. En esta ocasión, se proyectó la película María Candelaria, dirigida por Emilio “El Indio” Fernández y protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz. La cinta de 1944, con fotografía de Gabriel Figueroa, es considerada una de las obras representativas de la cinematografía nacional de la llamada Época de Oro.