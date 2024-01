“Hay no me digas, muchas gracias a ustedes, qué maravilla, qué felicidad, qué alegría; qué alegría, qué alegría, la verdad, me acaban de hacer el día, la semana, el mes, el año, muchísimas gracias por esta llamada”, expresó la autora al momento de darle la noticia.

La escritora se basó en la región Maya Ka’an, región ubicada en el corazón de Quintana Roo, un destino ecoturístico, rodeado de selva, lagunas, playas y otros impresionantes escenarios naturales que combinan la naturaleza de la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, (nombrada por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad), con la sabiduría de sus ocho comunidades mayas.

Esto a raíz de que su padre es originario de Chetumal, Quintana Roo, y ella quería conocer su árbol genealógico.

“Lo que me llevó a escribir es que mi papá es de Chetumal, Quintana Roo, y sin embargo él se mudó a la Ciudad de México cuando tenía 14 años, y luego siempre ha hecho su vida aquí, muy pocas veces hemos ido a Chetumal, en todos estos años, yo nací en la Ciudad de México, y fui unos cuatro y cinco años cuando era niña a Tabasco, entonces, el sureste era cómo una parte de mi infancia, de la cual tengo algunos recuerdos vagos y por otro lado parte de mi genealogía por la vía sanguínea, y quise hacer un ross tre, antes de la pandemia por todo el sureste, queriendo como encontrar, como dice la voz poética del libro, queriendo encontrar como la raíz de la voz genealógica, fue como un recorrido hacía su profundidad y sus motivos tanto del mar, del caribe, pero también de la herencia maya, yo llegué y vi un lugar maravilloso, de grandes paisajes, de grandes zonas arqueológicas del sureste mexicano”, explicó.

El libro aún no está publicado, ya que la escritora quería que obtuviera algún reconocimiento previo.

“Es un gran alegría ganar este premio, porque este es un libro que tenía preparado hace tres años y quería que se diera un reconocimiento importante como este Premio Clemencia Isaura, para cuestiones de publicarlo, ya que siempre tener un premio un libro recibe una mayor atención, una mayor curiosidad de parte de los lectores, por eso para mi es una gran alegría haber ganado este premio”, dijo.

“Sinaloa es un lugar muy presente en mi corazón, ya que hace dos años gané el Premio Gilberto Owen de poesía y ahora ganó el Premio Clemencia Isaura y eso es una gran alegría, porque además tengo grandes amigos escritores y poetas de Culiacán y de Mazatlán y esta es una oportunidad más de verlos y saludarlos próximamente”, dijo.

Premiación

Claudina Domingo será premiada con La Flor Natural y un premio en efectivo de 80 mil pesos durante la coronación de la Reina de los Juegos Florales 2024, el viernes 9 de febrero en el estadio Teodoro Mariscal.