Obtiene Soto Miranda la Bienal de Artes Visuales Antonio López Sáenz

MAZATLÁN._ La recuperación de un espacio abandonado, el trabajo hombro con hombro entre jóvenes creadores y la convicción de que el arte también se construye desde lo colectivo, dieron origen a ‘2+2=5, Nosotros Limpiando, Machiria 2025’, pieza con la que el artista sinaloense, Manuel de Jesús Soto Miranda, se llevó el primer puesto de la Bienal de las Artes Visuales Antonio López Sáenz, en Mazatlán.

En el marco de las actividades del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ‘¡Arriba la Tambora!’, se llevó a cabo esta ceremonia de premiación en la Casa Haas, escenario encargado de albergar la exposición de esta Bienal, la cual es considerada una de las plataformas más relevantes de las artes plásticas del noroeste del país.

En esta premiación se reconoció una obra que, más allá de la técnica, plantea una reflexión directa sobre la organización independiente, la apropiación de los espacios y la fuerza de la colaboración entre artistas.

Así lo considera el artista ganador, Soto Miranda, originario de Los Mochis, Sinaloa, el cual comentó que el origen de la pieza no se encuentra en el estudio ni en el planteamiento teórico, sino en una experiencia concreta, la limpieza y la habilitación de una casa abandonada que, por unos días, funcionó como una galería alternativa durante un festival cultural celebrado en diciembre del 2025 en Ahome.

“Venía trabajando una serie de abstracción y decidí regresar a algo más basado en fotografías. Esta imagen salió de ese festival, donde nosotros mismos limpiamos el espacio para hacer una galería improvisada, porque en realidad es una casa abandonada. Éramos propios exponentes quienes la habilitamos”, comentó.

Dicho espacio, montado con recursos mínimos y voluntad colectiva, apenas permaneció abierto por tres días, sin embargo, dejó una huella suficiente para convertirse en la inspiración artística del ahora galardonado.

Para Soto Miranda, el ganar la Bienal López Sáenz representa un logro de especial significado, destacando que para cualquier creador sinaloense este premio es uno de los más importantes, no solo por la visibilidad que otorga durante el Carnaval y el resto del año, sino por el legado del pintor mazatleco que da nombre al certamen.

“Me siento muy honrado de ser parte de los ganadores de una bienal que tiene el nombre de López Sáenz, porque es de mis influencias más fuertes. Siendo sinaloense, uno quisiera llenar sus zapatos, pero vamos a tardar mucho en llegarle a los talones”, declaró.

“Este certamen res uno donde se da una competencia bastante cerrada, con muchas obras de gran calidad y reconozco el trabajo de mis compañeros. Recordemos que el certamen es el más importante del noroeste del país, por lo que ganarla es un escalón más al que todos los artistas plásticos aspiramos”.

En lo que respecta a la obra, Soto Miranda declaró que, aunque en los últimos años su producción se ha inclinado hacia la pintura abstracta, en esta ocasión quiso adentrarse más en lo regional, dejando como resultado una obra que combina recursos técnicos como el expresionismo abstracto y figuras humanas reconocibles que floran con ligereza dentro de la composición.

“Es una mezcla. Primero trabajo lo más expresivo, manchones, escritura, gestos libres. Luego meto la abstracción y después las figuras humanas, de manera fluida, que se sientan livianas”, señaló.

El título de la pieza parte de una metáfora matemática ‘2+2=5’, una suma imposible que alude a cómo el esfuerzo colectivo puede generar resultados mayores a los esperados, plasmando en la pintura a cuatro personajes cuya narrativa sólo se completa con la presencia del espectador, convertido simbólicamente en el quinto elemento.

Una trayectoria construida con constancia

A sus 38 años de edad, Soto Miranda reconoce que su camino ha sido progresivo, aunque cuenta con formación universitaria en educación artística, asegura que su dedicación profesional constante comenzó hace aproximadamente una década.

En ese periodo, ha producido entre 80 y 90 obras, muchas de gran formato, además de haber participado en proyectos de muralismo, graffiti y festivales culturales comunitarios, experiencias que han moldeado su visión social del arte.

La obra ganadora confirma una línea de trabajo donde el valor estético se acompaña de un compromiso con el entorno. No se trata únicamente de representar, sino de intervenir, recuperar y resignificar.

En tiempos donde los espacios culturales independientes enfrentan múltiples retos, la propuesta de Soto Miranda recuerda que la creatividad también puede surgir desde la organización colectiva y el esfuerzo cotidiano.

Sobre la bienal

El evento honra la memoria del creador más influyente de la plástica sinaloense Antonio López Sáenz y reafirma su compromiso de legitimar trayectorias, visibilizar nuevas voces y construir un archivo histórico de la plástica y el arte visual del Noroeste del país.