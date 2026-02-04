Octavio Higuera lleva la identidad de Mazatlán al desfile del Carnaval 2026

Octavio Higuera participará en el Carnaval Internacional Mazatlán 2026 con la creación de un carro alegórico, una propuesta visual ligada a la identidad del puerto, inspirada en el tema ‘Soy de Mazatlán’ y en los símbolos más representativos de la ciudad.

Uno de los elementos centrales del carro alegórico será la pulmonía, considerada por el creador como una figura icónica del malecón y del imaginario urbano de Mazatlán. El carro eléctrico medirá 9.80 metros de largo por 3 metros de ancho, con una altura cercana a los 4.8 metros.

El creador concibe la propuesta como una forma de compartir la cultura y la energía que distingue a Mazatlán, integrando técnica, arte y tradición. Más allá de un despliegue estético, el carro busca transmitir un mensaje de identidad, celebración y pertenencia.

Octavio Higuera compartió que el nombre y concepto del carro dialogan con el espíritu festivo de ¡Arriba la Tambora!. La propuesta busca traducir la música y la narrativa del carnaval en una experiencia visual que conecte con el público desde el orgullo de pertenencia y la celebración colectiva.

Higuera agregó, aunque el carro alegórico es una obra efímera, su carga simbólica es profunda. La intención es que, al desfilar frente a miles de espectadores, despierte una emoción de cercanía y alegría, invitando a las personas a sentirse parte de la fiesta y de la tradición que representa el carnaval.