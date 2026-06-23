Ofrece brillante concierto de fin de cursos la Orquesta Sinfónica Infantil

A través de la Escuela Superior de Artes José Limón, se llevó a cabo el Concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil, como parte del Festival de Fin de Cursos del ciclo escolar 2025-2026, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

El evento reunió a decenas de familias el domingo en que se celebró el Día del Padre. Inició con el mensaje de bienvenida de la maestra Claudia Apodaca Elenes, directora de Formación y Capacitación. Estuvo acompañada por el maestro Diego Rojas, coordinador del Sistema Estatal de Fomento Musical, así como por los maestros de las diversas secciones de la Orquesta y personal de la Escuela Superior de Artes José Limón.

Apodaca Elenes destacó la calidad de los maestros Jorge Gutiérrez, Érick Castro y Fernando Correa, quienes además de ser extraordinarios ejecutantes y pedagogos, están a cargo de la Orquesta Infantil: el primero como director, Érick como asistente y director de alientos, y el maestro Correa como director de percusiones.

“Este concierto es resultado de muchas horas de trabajo, disciplina, entrega, concentración y trabajo en casa”, expresó, invitando a todos los asistentes a disfrutarlo.

El concierto arrancó con la participación del Ensamble de Percusiones, dirigido por el maestro Fernando Correa, que presentó Ensamble a cuatro voces, de Tavernier, utilizando un solo instrumento, en este caso el pandero. Esto sucedió tras el mensaje del maestro de percusiones, quien destacó que el estudio de la música conlleva valores como la responsabilidad, la constancia y la disciplina.

Los segundos en participar fueron los integrantes del ensamble de alientos y percusiones que conforman la Orquesta Infantil, bajo la dirección del maestro Érick Castro. El ensamble interpretó el tema de la película Harry Potter, “Highlights”, de John Williams; el tema de la película Titanic, “My Heart Will Go On”, de James Horner con arreglo de John Moss; y un popurrí de música de The Beatles (de John Lennon y Paul McCartney) que incluyó “Ticket to Ride”, “Hey Jude” y “Get Back”, con arreglos de John Moss.

Bajo la batuta del maestro Jorge Gutiérrez, y con los integrantes del ensamble de cuerdas en escena, se escuchó la Sinfonía de Telemann (con un arreglo de Robert B. Brown) y la interpretación de la Serenata para flauta y orquesta de cuerdas, de Roman Hoffstetter. Esta última contó con la participación del alumno Juan José Ríos Arellano como solista en la flauta, en uno de los fragmentos del Cuarteto de cuerdas Op. 3 No. 5, de J. Haydn.

Otro de los solistas del concierto fue Iván Adrián Zepeda Sánchez, quien con su saxofón interpretó magistralmente “Libiamo, ne’ lieti calici” (Brindis), de la ópera La Traviata, de Verdi, con una adaptación para saxofón solista del maestro Érick Castro.

El cierre del concierto fue espectacular con la interpretación del tema de la película Misión imposible, de Lalo Schifrin, con arreglo del maestro Jorge Gutiérrez, quien tuvo a su cargo la dirección de la orquesta. Como regalo para todos los papás asistentes, la agrupación interpretó “Las Mañanitas”, poniendo fin a una demostración brillante y por demás emotiva.