Ofrece el Masin una cartelera artística y pedagógica este verano

El Museo de Arte de Sinaloa invita a la comunidad a disfrutar y apropiarse de los espacios del museo durante el mes de julio, con una variada agenda que incluye talleres gratuitos, proyecciones cinematográficas y exposiciones interactivas.

El Masin invita a ser parte de la obra colectiva “Diego en el rostro de Sinaloa”, una actividad permanente a realizarse del 23 de junio al 23 de octubre, que, de martes a viernes del mes de julio, de 10:00 a 16:00 horas, se realizará en el pasillo de la entrada del Masin, donde se estarán tomando las fotos para ser parte de la obra colectiva “Diego en el rostro de Sinaloa”.

Esta activación transformará el icónico Autorretrato, de Diego Rivera (1906) en un mosaico vivo de 4x4 metros, por lo que se invita a los visitantes a tomarse una fotografía en el módulo de la entrada para formar parte de esta pieza que simboliza la democratización del arte.

El gran mosaico colectivo se instalará en el patio y será develado el 17 de noviembre de 2026, en el marco del 35° Aniversario del MASIN.

Inauguración: “Diálogos en el espacio” (Colectiva de escultura)

Esta exposición será inaugurada el jueves 16 de julio, a las 17:00 horas, en la sala 2 del Masin, como una nueva lectura al acervo del museo que reúne piezas escultóricas de grandes creadores como Ángela Gurría, Antonio López Sáenz, Carlos Luna, Sebastián, Marta Palau, Maribel Portela, Aldo Chaparro y Damián Ortega.

La muestra destaca el uso de diversos materiales como barro, bronce, acero, cristal, lana y cantera. Con el propósito de ofrecer una experiencia accesible a todas las personas, contará con piezas seleccionadas que el público podrá tocar, permitiendo a las personas con discapacidad visual apreciar las obras mediante el sentido del tacto.

Pieza del Mes y Cine Club

Otra de las actividades a llevarse a cabo, es la presentación de la Pieza del Mes, el jueves 9 de julio, a las 15:00 horas, en el patio del Masin, donde se exhibirá una obra Sin título, (2019), un acrílico sobre lino (47 x 47 x 6 cm) del artista Aldo Chaparro.

La pieza pertenece a la Colección ISIC-Masin y fue realizada por el artista peruano-mexicano que explora la forma a través del vacío, la materia y los procesos rápidos.

En esta composición, sobrepone manchas de distintos colores en perfecto equilibrio, invitando al espectador a otorgarle un significado propio y libre.

Al finalizar la presentación de la Pieza del Mes, se realizará una edición más del programa Cine Club Masin, con la proyección de la película “El rey del barrio” (1949), en el Patio del Museo.

Este gran clásico del cine de oro mexicano, dirigido por Gilberto Martínez Solares, cuenta con un elenco estelar encabezado por Germán Valdés “Tin Tan”, Silvia Pinal, Marcelo Chávez, Fannie Kauffman “Vitola”, Ramón Valdés y “Tun Tun”. La trama sigue al caritativo ferrocarrilero Tin Tan, quien actúa como un moderno Robin Hood liderando una banda de estafadores, complicando su vida cuando una de sus conquistas millonarias decide casarse con él.

Atractivos talleres para todas las edades

Del 6 al 17 de julio, se realizará el Taller de Verano “Obras traviesas”, dirigido a niñas, niños y adolescentes de 6 a 15 años, de 09:00 a 13:00 horas, en la Sala de Mediación y Comunicación MASIN, un espacio pensado para que el museo sea también un lugar para jugar, reír y aprender.

A través de la pintura y la escultura, los participantes recorrerán las salas para descubrir las obras del Masin, conocer su historia, dialogar con las exposiciones y construir un vínculo propio con el arte.

Otro taller a realizarse este mes es el Taller de Cartonería: “Fábrica de monstruos mágicos”, que será impartido por el reconocido artista visual Lenin Márquez en coordinación con el programa Alas y Raíces Sinaloa, del 13 al 24 de julio, de 15:00 a 17:00 horas en la Sala de Mediación y Comunicación Masin.

Esta actividad, limitada a 15 participantes, es completamente gratuita y diseñada para descubrir las capacidades creativas de los jóvenes mediante el acercamiento a la noble técnica tradicional de la cartonería mexicana.