Ofrece fiesta rockera la Banda Sinfónica Juvenil

Un numeroso público de todas las edades se congregó en el Ágora Rosario Castellanos para disfrutar del concierto Rock Retro Sinfónico, a cargo de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado, con temas de Los Beatles, Elvis Presley, Queen, Santana y Deep Purple Meadley, con un sonido sinfónico, y la participación como invitados especiales, de Jesús Leonel Sánchez en la guitarra eléctrica y del cantante Pedro Pablo Camacho Ramírez.

El programa, bajo la dirección de Baltazar Hernández Cano, continuará el 6 de diciembre en con una segunda parte en la apertura del Festival de Rock Sinaloa 2024, que organiza el Instituto Sinaloense de Cultura junto con un comité ciudadano de amantes del género.

Dentro del programa La Banda en el Ágora, los integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil, alumnos de la Escuela Superior de Música del Isic, abrieron el concierto con la pieza de los años 50, Rock around the clock, de Max C. Freedman y James E. Myers, hecha famosa por Bill Halley y sus Cometas, y fue interpretada con un arreglo para banda de Zane van Auken.

Luego, con el apoyo de Leonel Sánchez en la guitarra eléctrica, siguió con Un tributo a Elvis Presley, con arreglos para banda de James Christensen a viejos temas del rey del rock como Love Me Tender, Don’t Be Cruel, El hotel de los corazones rotos, Zapatos de ante azul y otros, que fueron desgranándose ante regocijo de los presentes.

Interpretaron luego el arreglo de Michael Zweeney a Música de Los Beatles, con temas como Yesterday, Eleanor Rigby, Let it be, Sometime y otras famosas canciones del cuarteto de Liverpool.

Siguieron con un tributo al guitarrista mexicano Santana, con arreglos de Giancarlo Gazzani, a piezas como Flor de luna, Oye como va, Europa y Smooth, con una presentación emotiva del maestro Baltazar Hernández, para continuar con un alegre tributo a la banda Deep Purple Meadley, con arreglos para banda de Toshihiko Sahashi, y por supuesto, Queen en Concierto, con arreglos para banda de Jay Bocook.

Cerraron fuerte con Un Tributo a Michael Jackson, en la que nuevamente se hizo oír la guitarra eléctrica a cargo de Leonel Sánchez, para interpretar temas de este autor con arreglos de Josef Hastreiter.

Pero el programa no terminó allí, sino que la reacción intensamente favorable del público obligó a ofrecer un encore, con el joven cantante Pedro Pablo Camacho Ramírez que entusiasmó con una aceptable versión de un tema de Pink Floyd, Another brick in the wall, y como pedían otra, otra, tuvieron que repetir el aplaudido popurrí de temas de Santana.