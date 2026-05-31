En un ambiente cálido y de gran disfrute musical, la Banda Sinfónica Juvenil del Estado presentó el concierto “Ecos de la Danza Sinfónica” en el Museo de Arte de Sinaloa, bajo la dirección huésped del maestro Erick Castro.

Organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, el recital reunió a familias, estudiantes y amantes de la música de concierto, quienes disfrutaron de un programa dedicado a algunas de las obras más emblemáticas de la danza y el ballet universal, interpretadas con sensibilidad, energía y gran nivel técnico por las y los jóvenes integrantes de la agrupación.

La tarde musical inició con la Tercera suite para Banda (Escenas de Ballet), de Alfred Reed, cuyos contrastes rítmicos y riqueza tímbrica permitieron apreciar la versatilidad de la banda. Posteriormente, el público se adentró en la intensidad dramática de Romeo y Julieta, de Sergei Prokofiev, en arreglo de Johan de Meij, con pasajes que evocaron la fuerza narrativa de la célebre historia de amor.

El programa continuó con las Danzas Polovetsianas, de Alexander Borodin, seguidas por el emotivo Adagio de Espartaco, de Aram Khachaturian, una interpretación que destacó por su lirismo y profundidad expresiva.

Como cierre, la Banda Sinfónica Juvenil del Estado interpretó el reconocido Danzón No. 2, del compositor sonorense Arturo Márquez, una de las obras más representativas de la música mexicana contemporánea. La ejecución de esta pieza fue recibida con entusiasmo por el público, que reconoció el trabajo de la agrupación con prolongados aplausos al término del concierto.

A lo largo de la presentación, las y los asistentes siguieron con atención cada una de las obras, disfrutando de un programa que mostró la riqueza y diversidad de la música inspirada en la danza, desde el repertorio clásico europeo hasta una de las composiciones más emblemáticas de México.