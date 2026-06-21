Ofrece Lázaro Azar una inmersión musical en sus anécdotas

Una reunión de profunda inmersión musical y anécdotas fue la que ofreció el respetado periodista y crítico musical Lázaro Azar Boldo, quien protagonizó la charla introductoria previa al “Concierto a dos Pianos: Gala de Reencuentro”, un magno evento donde el Coro Ángela Peralta y destacados solistas fueron los protagonistas.

Durante el conversatorio, Azar Boldo —reconocido como una de las voces críticas más respetadas de la ópera en México— desmenuzó el repertorio de la noche, el cual transita desde la espectacularidad orquestal del Siglo 20 hasta el dramatismo del verismo italiano.

El especialista detalló que la primera mitad del programa, a cargo de los maestros Antonio González y Sergio Castellanos, está dedicada a la monumental obra para dos pianos del compositor armenio Aram Khachaturian.

Al respecto, el crítico destacó que se trata de una de sus mejores creaciones y compartió un dato histórico singular: originalmente, la pieza hace lucir el flexatón, un instrumento de percusión metálico que prácticamente ha quedado en el olvido histórico.

El trasfondo del verismo italiano

La segunda parte del concierto cede el escenario al Coro Ángela Peralta y sus solistas para interpretar arias de las célebres óperas Cavalleria Rusticana y Pagliacci (Payasos).

Azar Boldo centró gran parte de su intervención en el desarrollo y contexto sociocultural de estas obras maestras.

Con la erudición que lo caracteriza, el ponente señaló que ambas tramas se desarrollan en fechas de alta carga religiosa en los pueblos italianos —una ocurre el Domingo de Resurrección (Pascua) y la otra en el día de la Asunción (15 de agosto)—, un recurso litúrgico utilizado por los autores para acentuar el contraste con el descarnado drama humano.

Sobre Cavalleria Rusticana, obra de Pietro Mascagni (quien en sus años de estudiante fuera compañero de habitación del célebre Giacomo Puccini), Lázaro Azar recordó que nació gracias a un concurso para jóvenes compositores. Sin embargo, lamentó que, a pesar del enorme talento de Mascagni, esta terminó siendo su única obra de fama imperecedera.

Desde su óptica crítica, el especialista enfatizó que esta historia de pasión y celos retrata, en el fondo, un feminicidio; un tema que resultó escandaloso en su época y que, tristemente, sigue siendo una realidad vigente a más de un siglo de su estreno.

Mitos y realidades de Pagliacci

Al abordar la obra de Ruggero Leoncavallo, Pagliacci, el periodista aclaró algunos mitos históricos. Desmintió la creencia generalizada de que su estreno —ocurrido el 21 de mayo de 1892 en el Teatro Dal Verme de Milán— se hubiera realizado a las 23:00 horas, explicando que ese error proviene de una mala interpretación del antiguo horario agrícola, pues en realidad la función aconteció a las 18:00 horas. Asimismo, apuntó que la carrera de Leoncavallo se vio truncada tras la caída del régimen político italiano que lo respaldaba, lo que provocó que fuera relegado por el gremio de la época.

Al finalizar la charla, se abrió una enriquecedora sesión de preguntas y respuestas donde el público mazatleco pudo disipar sus dudas y profundizar en los detalles técnicos de la ópera. El encuentro concluyó en un ambiente de sana convivencia y calidez, donde los asistentes aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías con el maestro Azar Boldo, sellando así una antesala perfecta para la gala.