Trío Azteca Culiacán ofreció una presentación musical exitosa este martes en el Kiosko del Parque Eustaquio Buelna. Decenas de asistentes disfrutaron un recorrido de boleros clásicos y cumbias, llenando el ambiente de romanticismo y alegría en el programa “Tardes de Bolero”.

La agrupación musical Trío Azteca Culiacán se presentó el martes dentro del programa cultural “Tardes de Bolero”. El evento reunió a numerosos asistentes en Culiacán, quienes disfrutaron un repertorio que generó aplausos y canto del público.

“Tardes de Bolero” es un espacio cultural emblemático en Culiacán, conocido por reunir a la comunidad en torno a la música tradicional. El programa busca mantener vivas las expresiones artísticas y fomentar la convivencia ciudadana.