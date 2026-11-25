Trío Azteca Culiacán ofreció una presentación musical exitosa este martes en el Kiosko del Parque Eustaquio Buelna. Decenas de asistentes disfrutaron un recorrido de boleros clásicos y cumbias, llenando el ambiente de romanticismo y alegría en el programa “Tardes de Bolero”.
La agrupación musical Trío Azteca Culiacán se presentó el martes dentro del programa cultural “Tardes de Bolero”. El evento reunió a numerosos asistentes en Culiacán, quienes disfrutaron un repertorio que generó aplausos y canto del público.
“Tardes de Bolero” es un espacio cultural emblemático en Culiacán, conocido por reunir a la comunidad en torno a la música tradicional. El programa busca mantener vivas las expresiones artísticas y fomentar la convivencia ciudadana.
La agrupación, integrada por Roberto Zazueta, Daniel Murillo y Lester Salomón, dio inicio a su repertorio con una selección de boleros clásicos. Interpretaron temas como “Libro abierto”, “Chacha”, “Página blanca”, “Nosotros”, “Pensamiento”, “Granito de sal”, “Alma de cristal” y “Hoja seca”.
El trío continuó con la misma línea romántica con piezas como “Soberbia”, “Amémonos”, “Dime que sí”, “El quinto patio”, “Negrura”, “Juramento”, “Como un duende” y “Cerca del mar”.
Uno de los momentos del evento ocurrió cuando la Reina de Tardes de Bolero, María Elena Cisneros, realizó su tradicional recorrido alrededor del Kiosko. La acción fue acompañada por los acordes de “Tuyo es mi corazón”, enmarcando la convivencia y alegría del espacio comunitario.
Para cerrar la presentación, el Trío Azteca Culiacán incluyó un bloque rítmico. Este segmento festivo abarcó temas como “Piel canela”, “¿Quién será?”, “La espinita”, “La del moño colorado”, “La múcura” y “El mariachi loco”.
La noche culminó con un popurrí de cumbias. Las canciones que integraron esta parte fueron “La bamba”, “La Yaquesita”, “Cómo quieres que te quiera”, “La hierba se movía”, “La Jacarandosa” y “Miss coquetona”.
La próxima edición de “Tardes de Bolero” se llevará a cabo el martes 9 de diciembre en el Kiosko del Parque Eustaquio Buelna, ubicado en la colonia Gabriel Leyva.