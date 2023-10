El estilo romántico se hizo presente en el Edificio Central de la UAS, con el grupo Vela Roja, que deleitaron con su romanticismo al público que se dio cita en el programa Miércoles de Concierto.

La agrupación que se formó en el año 2021, y que su romance y calidad están basados en la preparación musical y artística de sus integrantes, ofreció temas como Antología, de la cantante colombiana Shakira, Con los años que me quedan, de la cantautora de origen cubano Gloria Estefan y Perfume de Gardenias, popular con La Sonora Santanera.

Durante el espectáculo, la agrupación interpretó temas como Mi historia entre tus dedos, del cantante de origen italiano, Gianluca Grignani y Samba para ti, de Carlos Santana.

Conformada por Alma Calderón, en la voz, en la guitarra acústica y eléctrica, Jorge Gastélum, Gerardo Pérez en el bajo eléctrico, Daniel Meza en la batería y Guti León en las percusiones, presentaron además títulos en inglés como Can’t help falling in love with you, de Elvis Presley, And I love her, de The Beatles; así como Woman, del afamado y fallecido cantante británico John Lennon.

Los integrantes de Vela Roja recibieron un reconocimiento por su talento y destacada participación al Programa Miércoles de Concierto, mismo que les fue entregado por el director de Actividades Artísticas, Miguel Ángel Espinoza Castillo.

El programa es de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, Radio Universidad y la Unidad Académica de Artes, como cada semana, también llegó al público vía streaming a través de las cuentas de Facebook de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Cultura UAS.