Ofrecen demostración de instrumentos musicales a los futuros alumnos de Artes

Con motivo del inicio del periodo de inscripciones de los talleres de música en la Escuela Superior de Artes José Limón, se llevó a cabo una demostración de instrumentos musicales para presentar, a niños y jóvenes interesados en ingresar al plantel, las diversas opciones que tiene para ellos la institución educativa, en un evento llevado a cabo en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

La demostración contó con la presencia de Claudia Fabiola Apodaca, directora de la Escuela Superior de Artes José Limón, así como del maestro Diego Rojas, coordinador del Sistema Estatal de Fomento Musical, ante niños, jóvenes y padres de familia que escucharon atentos a los maestros de los diversos instrumentos que abarca el programa integral, así como las carreras técnicas y licenciaturas que ofrece la institución.

Durante la muestra se presentaron cuatro ensambles musicales: alientos madera, cuerdas, alientos metal, guitarra y percusiones.

Iniciaron los maestros de alientos metal, sección que fue presentada por el maestro Antony Veloz, quien compartió las particularidades del trombón, el corno francés, la tuba y la trompeta, así como el sonido que emite cada uno de los instrumentos. Sobre el corno francés, destacó que se utiliza mucho en música de películas y en las orquestas sinfónicas, como la OSSLA; de la tuba, mencionó que es el instrumento más joven de los metales y es muy común en las bandas sinaloenses. Tras la demostración individual de cada instrumento, el ensamble interpretó una pieza musical.

El segundo turno correspondió a las cuerdas, con la demostración del violín, la viola, el contrabajo y el violonchelo, con la presencia, entre otros, de los maestros Olena Bogaychuk, Jorge Gutiérrez y William Burrows, todos ellos destacados miembros de la OSSLA, quienes interpretaron la Pequeña serenata nocturna, de Wolfgang Amadeus Mozart, dando una muestra de la belleza y versatilidad de sus instrumentos.

El ensamble de instrumentos de aliento madera fue encabezado por el maestro Érick Castro, quien además de dar una breve explicación sobre su instrumento, el clarinete, compartió el sonido de la flauta transversa, el fagot y el oboe, para en conjunto compartir con los presentes un bolero.

La guitarra no podía faltar en esta demostración musical, un instrumento que está presente en casi todos los géneros, principalmente en la música de mariachi, y que es uno de los más solicitados en la escuela.

Finalmente, se presentó un ensamble de percusiones que generó gran expectación entre los pequeños, con la participación del maestro Fernando Correa y sus alumnos, quienes enseñaron los sonidos de los platillos, el pandero, las maracas, los timbales, los tambores y la batería, en la interpretación de una batucada o comparsa brasileña que llenó de ritmo y alegría una tarde en la que los alumnos de nuevo ingreso pudieron definir su vocación por algún instrumento.

Para informes en cuanto a las diferentes opciones que ofrece la ESAJL, comunicarse a los teléfonos: 667 712 2021 y 667 715 2458.