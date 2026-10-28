Ofrecen ‘Un altar de melodías’, en Radio Universidad

Radio Universidad se unió a la 47 Celebración Universitaria Estatal de Día de Muertos con el concierto coral “Un altar de melodías”. Cantorum UAS y el Coro Universitario de la Facultad de Artes protagonizaron la velada musical el martes 27 de octubre en el teatro estudio de Culiacán.

Las agrupaciones universitarias, auspiciadas por la Dirección General de Extensión de la Cultura, la Facultad de Artes y Radio Universidad, llenaron el espacio al interpretar melodías mexicanas. El evento formó parte de las actividades culturales en torno a la conmemoración.

La presentación se enmarcó en la Celebración Universitaria Estatal de Día de Muertos, organizada por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este evento anual busca preservar y difundir las tradiciones mexicanas a través de diversas expresiones artísticas y culturales.

La directora de Radio Universidad, Brenda Rodríguez García, y el director general de Extensión de la Cultura, Homar Arnoldo Medina Barreda, estuvieron presentes en el concierto coral ofrecido.

El Cantorum UAS- Coro Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura interpretó “Morir por tu amor”, de Belisario de Jesús García con arreglos de Jesús López Moreno, y “El andariego”, de Álvaro Carrillo.

Héctor Sigifredo López Orrantia, estudiante de la Unidad Académica Preparatoria Emiliano Zapata, acompañó al violín en las piezas interpretadas por la primera agrupación.

Posteriormente, el Coro Universitario de la Facultad de Artes tomó el escenario para entonar “Amorcito corazón”, de Manuel Esperón, con arreglos de Enrique Jiménez.