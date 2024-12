Ellos unieron sus talentos para brindar un nostálgico recital de villancicos con el que recordaron la próxima venida del Niño Dios.

El programa ofreció una visión de la época navideña en distintos momentos y lugares; desde la herencia europea del canto llano a través de la mirada de distintos compositores del siglo 20, así como arreglos de actualidad de villancicos estadounidenses por todos conocidos, hasta llegar a América Latina y sus inconfundibles ritmos y tradicionales cánticos navideños.

En la velada, los artistas interpretaron villancicos de los más tradicionales de la temporada navideña, entre ellos, Noche de paz, Campana sobre campana, Los peces en el río, Blanca Navidad, Mi burrito sabanero, Marimorena, El niño del tambor, Rodolfo El Reno, Feliz Navidad, Santa Claus is coming, It’s beginning to look a lot like Christmas, entre otros.