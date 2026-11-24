La música también puede convertirse en una oportunidad para cumplir sueños.

Con ese propósito, la Camerata Juvenil del Centro Municipal de las Artes (CMA) ofrecerá este miércoles 25 de noviembre un Concierto con Causa para recaudar fondos destinados a la adquisición de un violín para José Luis Galarza Gómez, estudiante de la Licenciatura en Música.

La presentación se realizará a las 19:00 horas en el Museo de la Música, donde los asistentes podrán disfrutar de un programa de obras del repertorio clásico, al tiempo que contribuyen a la formación profesional de un joven intérprete mazatleco.

Bajo la dirección de la maestra Nina Farvarshchuk y con Tanya Orlov al piano, la Camerata Juvenil interpretará el Adagio en re menor y el Concierto para violín y orquesta, Op. 278, de Antonio Vivaldi, además de la Suite número 3 para cuerdas, de Ottorino Respighi.

La iniciativa busca reunir los recursos necesarios para que José Luis Galarza Gómez cuente con un instrumento adecuado para continuar sus estudios universitarios y desarrollar sus capacidades musicales.

Para los estudiantes de música, disponer de un instrumento en buenas condiciones representa una herramienta fundamental en su preparación, pues les permite avanzar en su aprendizaje y fortalecer su desarrollo artístico.

A través de esta presentación, el Instituto Municipal de Cultura invita a la ciudadanía a respaldar el talento de las nuevas generaciones y reconocer el trabajo colectivo de los jóvenes músicos que integran la Camerata Juvenil.

La entrada tendrá un costo de 100 pesos y el cupo será limitado. Los pases estarán disponibles en la Coordinación de Música del Centro Municipal de las Artes, ubicada junto al Teatro Ángela Peralta.