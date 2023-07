“Uno se dedica a la ópera y canta por aquí por allá, en todos los idiomas, y otro tipo de música, y a uno le hace falta su música, el cantar la música de uno, la música con la que uno creció, en este caso nosotros crecimos escuchando la banda, pero también el mariachi, y les dije que me muero de ganas de cantar con mariachi en vivo, y a lo mejor vestirme de charro y cantarle al público mazatleco esa música que ya conocen de todos los tiempos”, comentó.

En el recital musical mencionó que incluirá melodías en homenaje a Pedro Infante, Javier Solís, Silverio Pérez, Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, entre otros.

“Es hacer un homenaje a los diferentes intérpretes que han hecho de esta música más famosa como Pedro Infante con canciones como Amorcito corazón o 100 años; o más de mariachi que se escuche El son de la negra; también canciones de Javier Solís como Sombras nada más, y de Vicente Fernández, y cantar sus hits como Mujeres Divinas, Volver volver, y Perdón”.

“Y en la segunda parte sería un homenaje a José Alfredo Jiménez, que dejó un legado de composiciones, ya que es un cantautor de los más grandes, y terminar el concierto con Alejandro Fernández, un cantante más actual con canciones como No, que es un tema de Manzanero; así como las melodías Como quien pierde una estrella y Abrázame, canciones que el público se sabe, el concepto es darle al público del puerto un concierto conmigo”.

La velada está planeada para que el público goce con la voz humana, usada como un instrumento musical, ya que el tenor va a estar acompañado por la mezzosoprano mazatleca Sara Holcombe.

“Para la velada invité a la maestra mezzosoprano Sara Holcombe, va a estar acompañándome en algunas canciones, además habrá solos del Mariachi y el Ballet Folclórico del Instituto de Cultura a cargo del maestro Arcadia también hará una presentación muy importante, va hacer un concierto con mucha vida, y estoy seguro de que la mayoría de la gente de aquí del puerto se sabe las canciones que voy a estar cantando y espero que no canté yo solo en el concierto y canten todos conmigo, haré lo posible por jalar al público para que coreen las canciones conmigo y pasar una noche inolvidable”.

“Ya hace mucho tiempo que no cantó con mariachi, la última vez que hice un concierto con mariachi creo ya hace como unos 7 años, y ahora será sólo mariachi, y para mí es un gusto cantar este tipo de música porque me llena mucho esta música vernácula”.

En la velada, seguramente el tenor dará una muestra de la de purada técnica vocal, experiencia y presencia escénica que ha desarrollado al formar parte de una de las casas operísticas más importantes del planeta, la Ópera Estatal de Viena, ingredientes que aseguran una noche memorable para las artes en Mazatlán.

Inicios artísticos de Carlos Osuna

Osuna inició su preparación vocal en el Coro Ángela Peralta del Instituto de Cultura de Mazatlán y es incansable promotor del alto nivel de enseñanza impartida en la Escuela de Música y Canto de Cultura.

“Yo inicie a los 12 años a cantar, y antes de conocer la ópera conocí la música de Vicente Fernández, de José José, Javier Solís, y logísticamente después te das cuenta con la ayuda de tus maestros, que esa voz la puedes utilizar para la ópera, pero mis primeros pasos o pininos se puede decir que fueron con canciones mexicanas, para mí es un gusto poder interpretar canciones mexicanas, en esta velada podría decirse que solo será mariachi, tal vez en otra ocasión podría cantar ópera”.

Sobre el repertorio musical

“El repertorio de canciones mexicanas le va muy bien a los tenores, de hecho se puede vocalizar con ellas; siempre me ha gustado hacer cosas distintas para el gusto de todo el público, me gusta que las personas cuando salgan del concierto, salgan satisfechos; y yo estoy encantado de cantarles a los mazatlecos”, afirmó.

“Hay muchas personas que me siguen desde mis inicios de mi carrera y me resulta una responsabilidad muy grande cantar para ellos porque quiero darles lo mejor y complacerlos; lógicamente es una presión porque me dicen: ‘venimos a escucharte, muéstranos’, pero por otro lado para ellos es que yo tenga un triunfo, o que yo siga cantando, o dé un buen espectáculo”.

Asegura que este público se siente parte de su trayectoria porque lo han visto desde que estaba pequeño, porque cantó en el Teatro Ángela Peralta desde los 15 años.

“Y ya tengo 39, estamos hablando de 24 años donde hay un público que me ha visto desde niño, de adolescente y hasta la fecha, y se crea como una familia”.

De momento, dijo, que este concierto es para cerrar la temporada de verano, y después tomará unas vacaciones, para que a finales de agosto regresé a Viena a continuar con su preparación en la ópera.

Algunos de sus conciertos

Su carrera lo ha llevado a cantar en diversas Salas de conciertos y casas de ópera como el Palacio de Bellas Artes, México. Bunka Kaikan, Tokio, Japón. Basel Theater y Salle des Combins Verbier, Suiza. Ópera Estatal de Viena, Austria. Palacio de Festivales Santander, España. Carnegie Hall y Rose Theater, Nueva York, EUA. Konzerthaus Freiburg, Alemania. Paard Van Troje, La Haya, Holanda.

Los boletos

Los boletos con un costo de 200, 300, 400 y 500 pesos ya están a la venta en taquilla del Teatro Ángela Peralta y Taquilla Digital de Cultura, https://wa.link/kdx3b4

Más información

Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 669 982 4446, extensión 103.