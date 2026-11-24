Los conciertos, parte del Programa No. 12 de la Temporada Otoño 2026, destacarán la música de tres compositores del repertorio sinfónico universal: Johannes Brahms, Antonín Dvořák y Robert Schumann. El público podrá disfrutar de la riqueza expresiva y profundidad musical.

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes ofrecerá dos conciertos titulados “Entre sombras y oro: Una travesía Sinfónica” este jueves 26 y domingo 29 de noviembre en el Teatro Pablo de Villavicencio de Culiacán, bajo la dirección del maestro José Luis Gutiérrez.

El director huésped, José Luis Gutiérrez, tiene una trayectoria internacional destacada. Se desempeña como Director General de Música del Mittelsächsisches Theater Freiberg, en Alemania, y colaboró con importantes instituciones de Europa y Estados Unidos.

“La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes busca enriquecer la experiencia cultural con este programa sinfónico, que promete una travesía musical única para los asistentes”, indicó la institución en un comunicado.

Gutiérrez colaboró en la Ópera de San Francisco en 2023 como asistente de directores como Sir Donald Runnicles y Roberto Kalb. Además, en noviembre de 2024 debutó en la Ópera Estatal de Stuttgart con “La flauta mágica”.

Su formación musical en Alemania abarca estudios de dirección orquestal y participación en programas especializados. Sus inicios profesionales como violonchelista fueron en la Orquesta Juvenil Nacional de México y la Orquesta Esperanza Azteca.

El repertorio incluye la “Obertura trágica” de Johannes Brahms, “The Wild Dove, Op. 110” de Antonín Dvořák y la “Sinfonía No. 2, Op. 61” de Robert Schumann. Las obras ofrecen un recorrido por el romanticismo europeo.

Las funciones se llevarán a cabo el jueves 26 de noviembre a las 18:30 horas y el domingo 29 de noviembre a las 12:30 horas. El acceso VIP en planta baja central cuesta 100 pesos.

La entrada será libre en las secciones de planta baja lateral derecha, lateral izquierda y toda la planta alta. La Orquesta invita al público a disfrutar de esta experiencia musical.