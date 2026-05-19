Ofrecerá la OSSLA este jueves y el domingo el concierto ‘Energía sinfónica’

El concierto “Energía sinfónica” ofrecerá la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes este jueves 21 de mayo, a las 18:00 horas, y el domingo a las 12:30 horas, en el teatro Pablo de Villavicencio, como parte de su Temporada Primavera 2026.

El programa número 7 de la temporada contará con la participación del aclamado maestro mexicano Faustino Díaz, quien fungirá como director huésped, además de solista.

El programa de esta jornada musical promete cautivar al público con un recorrido de gran fuerza sonora, con la interpretación de “Grecia Nila”, de Yolitia; “Concierto para trombón”, de Faustino Díaz y la “Sinfonía No.1 “, de Shostakovich.

Proveniente de una dinastía familiar con más de un siglo de tradición musical, el maestro Díaz es un polifacético trombonista, tubista, trompetista, arreglista y director.

Se formó en el Conservatorio Nacional de Música, el Conservatorio de Rotterdam y la Alta Escuela de Música de Lausana.

Además, fue el primer trombonista latinoamericano en ganar el Concurso Internacional de Trombón de Jeju, Corea del Sur, en 2013.

Con el objetivo de acercar la cultura a todos los sinaloenses, la entrada al concierto es libre, con opción de acceso VIP a un costo simbólico de $100 pesos en el área central planta baja, cuyos boletos se pueden adquirir en la taquilla del teatro Pablo de Villavicencio de 10:00 a 15:00 horas.