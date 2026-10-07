Ofrecerá la Rondalla Perla del Pacífico concierto en Museo de Arte de Mazatlán

La Rondalla Perla del Pacífico del CBTis 051 ofrecerá el concierto “México Romántico” el jueves 29 de octubre, a las 19:00 horas, en la Galería Roberto Pérez Rubio del Museo de Arte de Mazatlán, con entrada libre.

La presentación busca acercar al público a las expresiones musicales y reconocer el talento artístico de las nuevas generaciones. La velada permitirá reencontrarse con la tradición de la música romántica mexicana, a través de las voces e instrumentos de los jóvenes.

La Rondalla Perla del Pacífico del CBTis 051 se formó en 2023 como un proyecto para participar en el Encuentro Nacional de Arte y Cultura (ENAC) de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios. Ha representado a Sinaloa en este encuentro durante tres años consecutivos.

El Museo de Arte de Mazatlán refrenda su compromiso de abrir espacios a las manifestaciones artísticas y generar encuentros entre creadores y público, fortaleciendo la participación de las nuevas generaciones en la vida cultural, según informó la institución.

El repertorio rendirá homenaje a compositores e intérpretes de la canción mexicana. Incluirá temas como “Corazón de roca”, “Solamente una vez”, “Piel Canela”, “Luz de Luna” y “Échame a mí la culpa”, además de “Dulce embeleso” y “El Cascabel”.

Cerrará el programa con un popurrí regional que abarca canciones como “Vereda Tropical”, “Mazatlán” y “El Sinaloense”, celebrando la identidad local.

La agrupación ha participado en el ENAC realizado en Texcoco en 2025, con una presentación en la Fábrica de Artes y Oficios (Faro). En 2026 fue seleccionada nuevamente a nivel estatal para el encuentro nacional en Querétaro.

Actualmente, la Rondalla Perla del Pacífico está compuesta por estudiantes del CBTis 051. Sus integrantes buscan mantener vigente el romanticismo mexicano y motivar a otros jóvenes al aprendizaje musical y al desarrollo de sus capacidades artísticas.

La agrupación está integrada por Samantha Patricia López Vizcarra, Daniel Zamudio Chávez, Jaime Gael Aragón Gutiérrez, Hugo Alonso Donato Ferreiro, Alondra Fernández Hernández, Diego Adrián Ramírez Vera, Armando Proa Arias, Valeria Sarahi Gallardo Montes, Miguel Ángel Bastidas Parente, Horemeb Amenothep Garrido Zatarain, Diego Dávila Valencia, Ismael Rangel Saucedo, María José Cruz Díaz, Carolina Santos Valdez, Mariana Aramburo Sánchez y Joshua Morales Salcido.

El proyecto fue promovido por la difusora cultural del plantel, Denisse Ochoa, y estuvo inicialmente a cargo de los maestros Síntique Michel Bastidas Parente y Thomas Francisco Peraza Salazar.