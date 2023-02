“Quiero muchísimo a Sinaloa y en especial a Culiacán, de tantos años, de tantos amigos, y no solamente por la cantidad sino por la calidad de mis mejores amigos en el mundo, entre ellos Fito, y otros amigos de Culiacán y otros lugares de Sinaloa, es una tierra con la que me siento muy atado, muy cerca, me gusta mucho, siempre he dicho que los sinaloenses y los cubanos nos parecemos mucho, porque somos gente de poco protocolo, y muchos sentimientos, decimos lo que pensamos y lo que sentimos”, señaló el artista.

Resaltó que este 2023 se cumplen 30 años de la primera vez que él visitó Sinaloa, presentando en aquella ocasión el show titulado OVNI (Objeto Virulento No Identificado) el cual presentó en la Sala Lumiere, hoy Socorro Astol.

“Este año se cumplen también 30 años de un programa televisión que comenzó con Imevisión, y luego se fue a Televisión Azteca, llamado Virulencia Modulada, un espectáculo que salía por canal 13, y fue un programa especial porque en él participó mi papá, quien creaba dibujos animados que se metían en las canciones, teníamos muchos elementos y yo salía con unos títeres”, explicó.

Por ello, el espectáculo que va presentar Virulo en Culiacán este viernes, es un espectáculo, recordando a este programa de televisión, del que se ha rescatado muchos dibujos animados que habían hecho durante los años que se transmitió el programa, los cuales son simpáticos, divertidos, audiovisuales, agregando también los títeres, sin olvidar su guitarra para interpretar varias canciones.