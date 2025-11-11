Óleo de Fernando Garrido será Pieza del Mes en la Sala de Arte UAdeO

El Museo de Arte de Sinaloa presentará este miércoles 12 su Pieza del Mes en la Sala de Arte UAdeO, en las instalaciones del campus Culiacán de la Universidad Autónoma de Occidente, con el óleo sobre tela “Tiziano con globo”.

Fernando Garrido es un reconocido pintor mexicano cuyo estilo mezcla lo clásico y lo contemporáneo. Nació en la Ciudad de México en 1955 y los personajes que plasma en sus obras son buscadores del conocimiento: científicos, magos, chamanes, alquimistas, gurús e inventores, los cuales son parte de ese mundo imaginario del artista plástico, que él define como realismo fantástico.

Sobre su trabajo plástico, comenta que se fue dando “de una forma muy mágica. El dibujo, la pintura, eran puertas a otra dimensión, a lugares a los que puedo acceder libremente, y crear todos estos personajes con los cuales convivo y les doy vida. Son una serie de personajes que me complementó la imaginería de la literatura. Me gusta mucho leer, me gusta la historia y para mí la historia también es mágica, sea en otros tiempos o en el futuro, por eso encuentro que mi pintura es atemporal”.

El Museo de Arte de Sinaloa celebra este mes el 34 aniversario de su fundación y ha preparado un programa de actividades, siendo esta una de ellas.

Tras la presentación de esta pieza, y a lo largo de un mes, está programado un conversatorio para el día 19 de noviembre a las 17:00 horas, en el Patio del Museo, con el tema “Tinta y papel: la conservación de la obra gráfica”, a cargo del maestro Arturo Aguirre Vilchis, en colaboración con el Archivo Histórico del Congreso del Estado de Sinaloa.

Aguirre Vilchis es técnico en Dibujo Industrial y conservador-restaurador del Congreso del Estado, donde se desempeña como responsable del Archivo Histórico desde 2013. Es licenciado en Filosofía por la UNAM, está habilitado en Restauración de Papel y Obra Gráfica por la Academia de San Carlos, y cuenta con un diplomado en Atención al Patrimonio Documental y Bibliográfico por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología (ENCRyM) del INAH.