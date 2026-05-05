‘Ópera Monkey’ invita a niños a vivir una aventura visual y de valores en Mazatlán

Una experiencia escénica que combina fantasía, acción y reflexión llegará al escenario del Teatro Ángela Peralta con Monkey, una ópera contemporánea pensada especialmente para niños, pero con un mensaje profundo que también interpela a los adultos.

El montaje, dirigido escénicamente por Ragnar Conde, no solo representa un estreno relevante en América Latina, sino que se plantea como una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones al arte operístico a través de una propuesta dinámica, visual y cargada de valores.

La puesta en escena se presentará este viernes 8 y sábado 9 de mayo en el Teatro Ángela Peralta, en funciones a las 19:00 y 17:00 horas, respectivamente.

“Es la oportunidad de reflexionar junto con nuestros hijos la magia de un mundo creado en el siglo 16, pero que hoy es más actual y necesario”, expresó el director, al destacar que la obra se basa en la novela china Viaje al Oeste, una historia clásica que aborda el crecimiento personal y la transformación interior.

La trama sigue al Rey Mono, un ser poderoso que, tras ser castigado por su soberbia, emprende un viaje junto a un monje en busca de la iluminación.

En el camino, ambos enfrentan desafíos que representan emociones humanas como la ira, la pereza o la ambición, en una narrativa que invita a la introspección.

Más allá de su contenido filosófico, Monkey apuesta por un espectáculo altamente visual.

La producción incluye una escenografía en movimiento con plataforma giratoria, proyecciones y un sistema de luces robóticas que crean atmósferas envolventes.

A ello se suman combates coreografiados, armas escénicas y una puesta en escena que evita cualquier momento estático.

“El público va a encontrar un espectáculo muy impactante visualmente. El maquillaje está inspirado en la ópera de Pekín, con trazos muy marcados, y los vestuarios son extremadamente vistosos, coloridos y detallados”, explicó Conde.

Las piezas, diseñadas por Brisa Alonso, destacan por su riqueza estética y referencias incluso al mundo del cosplay.

La música, compuesta por Jorge Sosa, fusiona elementos de la ópera tradicional con géneros contemporáneos como el rock, jazz y blues, logrando una sonoridad cercana a lo cinematográfico.

“Es como ver una película épica en vivo”, señalaron los organizadores, quienes comparan la experiencia con grandes producciones de fantasía.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la participación de talento local, especialmente del Coro Infantil del Instituto de Cultura de Mazatlán, cuyos integrantes forman parte activa del montaje.

Para muchos, esta es su primera experiencia en una producción profesional, lo que representa un impulso en su formación artística. Además, la obra refuerza valores como la amistad, la lealtad y la humildad.

“Es una forma de que los niños aprendan que todos tenemos una parte buena y otra que debemos trabajar”, compartió la maestra y mezzosoprano Mariela Angulo, directora del Coro Infantil, quien también formó parte de la rueda de prensa en donde estuvieron presentes organizadores, el elenco y Óscar García, director del Instituto de Cultura Mazatlán.

Con una duración de una hora con 20 minutos, Monkey está diseñada para mantener la atención del público infantil, combinando ritmo, humor y momentos emotivos.

Ragnar Conde subrayó que la experiencia no termina al bajar el telón, sino que busca abrir espacios de diálogo en casa.

“Que la ópera no termine en el teatro, sino que continúe en la conversación familiar”, señaló.

Las funciones se realizarán en el Teatro Ángela Peralta, en lo que promete ser un espectáculo que, además de entretener, siembra en niños y jóvenes el interés por la cultura y el arte.

PARA AGENDAR

Evento: Ópera Monkey

Día: Viernes 8 y sábado 9 de mayo

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Horario: Viernes a las 19:00 horas y sábado a las 17:00 horas

Boletos: En taquilla del Teatro Ángela Peralta

Costo: Orquesta, 300 pesos: Primer Balcón, 300 pesos; Segundo Balcón, 250 pesos y Tercer Balcón de 200 pesos.