Orquesta Infantil y Orquesta Juvenil del CMA brindan bellos conciertos

El Pórtico del Teatro Ángela Peralta fue el escenario de sorprendentes conciertos navideños protagonizados por la Orquesta Infantil del Centro Municipal de Artes, dirigida por el Maestro Víctor Alonso Osuna, y la Orquesta Juvenil del CMA, a cargo del Maestro Juan Carlos Chavarría.

Padres de familia, estudiantes, turistas nacionales y extranjeros se dieron afuera del TAP, y fueron testigos de estos eventos gratuitos donde la armonía, sincronización y las notas musicales demostraron la evolución de los estudiantes con su instrumento.

Los más pequeños abrieron este par de conciertos, entraron a escena luego de una breve presentación, para después deleitar con las piezas “El niño del tambor” y un popurrí navideño conformado por “Feliz navidad”, “Blanca navidad”, “noche de paz” y “We wish you a merry christmas”.

El maestro Víctor Alonso Osuna agradeció a los asistentes su presencia, así como también a los maestros Erick Ramos, Citlali Cisneros y Maritza Cisneros, quienes forman parte de este ensamble musical.

Orquesta Juvenil del CMA

Con los ánimos del público a flor de piel, la Orquesta Juvenil del CMA, conformada por más de 30 integrantes, tuvo un marco perfecto para lucir en su presentación colmada de bellas melodías y en algunas de ellas hicieron su propia versión, destacando la participación del trompetista Aland López, autor de los arreglos.

Temas como “Rudolph”, “White Christmas” y “The Little drummer boy”, de Giuseppe Parmigiani, “Adeste Fideles”, “Jingle Bell Rock”, “Sleigh ride” y “Feliz navidad” sonaron con elegancia en el pórtico.Otras de las novedades del concierto fue que en piezas como “Rocking around the christmas tree”, canción celebre de Brenda Lee, lució la voz de la solista Alba Rocío; “Ven a mi casa esta navidad”, fue cantada por el joven Romeo Baños, mientras que “Navidad sin ti” fue interpretada por ambos ante el gozo de los presentes.

El concierto llegó a su fin y el público reconoció el esfuerzo de los participantes, cerrando así una bella y navideña tarde.