Orquesta Sinaloa de las Artes presentará ‘Claroscuro del Piano’

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentará “Claroscuro del Piano” con Gordon Campbell, su director fundador, y el pianista Sheng Cai. Interpretarán obras de Tchaikovsky y Sibelius el 5 y 8 de noviembre en el Teatro Pablo de Villavicencio.

El Instituto Sinaloense de Cultura organiza este programa número 9 de la Temporada Otoño 2026. Las funciones se realizarán el jueves 5 de noviembre a las 18:30 horas y el domingo 8 de noviembre a las 12:30 horas.

Gordon Campbell, reconocido director de orquesta, fundó la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes en 2001 y la dirigió hasta 2017. Su trayectoria incluye más de cinco décadas contribuyendo a la formación de orquestas en México y Paraguay, y fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes de 1992 a 2001. Recibió la Medalla Mozart en 2007 y el Premio Sinaloa de las Artes en 2025.

Como solista, el pianista canadiense Sheng Cai se ha presentado en escenarios de América, Europa y Asia. Debutó con la Orquesta Sinfónica de Toronto a los 15 años y ha colaborado con numerosas agrupaciones sinfónicas, interpretando un amplio repertorio. Su formación musical incluye estudios en el Royal Conservatory of Music de Toronto, la Escuela Preuniversitaria de Juilliard y el New England Conservatory de Boston.

El programa incluye el Concierto para piano número 1 en si bemol menor, op. 23, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Esta composición, escrita entre 1874 y 1875, es una de las más reconocidas del repertorio pianístico universal. Su estreno ocurrió en Boston en octubre de 1875, con Hans von Bülow como solista.

La segunda parte del concierto estará dedicada a la Sinfonía núm. 2 en re mayor, op. 43, del compositor finlandés Jean Sibelius, concluida en 1902. Esta obra se estrenó el 8 de marzo de 1902 en Helsinki, bajo la dirección del propio compositor.

“Con ‘Claroscuro del Piano’, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes continúa su Temporada Otoño 2026, buscando acercar al público obras fundamentales de la música clásica universal con la participación de artistas de reconocida trayectoria”, indicó el Instituto Sinaloense de Cultura.

El acceso al concierto tendrá un costo de 100 pesos para la planta baja central. La entrada será libre en planta baja lateral derecha, lateral izquierda y toda la planta alta del Teatro Pablo de Villavicencio.