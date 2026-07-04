$!Orquestas y coros juveniles harán de la música un motor de paz

Más de 140 niños y jóvenes músicos se reunirán en Mazatlán para ofrecer una gran Sinfonía por La Paz, este domingo 5 de julio, a las 19:00 horas en la Casa del Marino.

Serán 11 agrupaciones de Mazatlán y El Rosario las que participarán en un concierto final, bajo la dirección artística del maestro Sergio Freeman Osuna y la coordinación general de la maestra Elizabeth López Mejía.

Maestros de las distintas agrupaciones coincidieron en el valor humano e institucional de estos proyectos, los cuales impulsan las habilidades musicales de los alumnos y ayudan a construir una mejor sociedad.

Sergio Freeman, director de la Camerata Mazatlán destacó que este encuentro, impulsado inicialmente gracias al respaldo de la beca del programa Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, es una ventana fundamental para visibilizar el enorme potencial artístico de la región e hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para dar continuidad y fortalecer los presupuestos destinados a estas iniciativas que “ayudan muchísimo a la ciudad y construyen la sociedad en la que verdaderamente queremos vivir”.

En el encuentro participan la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Paseo del Centenario, la Orquesta y Coro Marina Music, la Orquesta Infantil del Centro Municipal de Artes, el Instituto de Arte y Cultura Unidos, la Orquesta y Coro Colegas Studio, y la Casa de Música Kids Symphony.