$!Orquestas y coros juveniles harán de la música un motor de paz

Más de 140 niños y jóvenes músicos se reunirán en Mazatlán para ofrecer una gran Sinfonía por La Paz, este domingo 5 de julio, a las 19:00 horas en la Casa del Marino.
Serán 11 agrupaciones de Mazatlán y El Rosario las que participarán en un concierto final, bajo la dirección artística del maestro Sergio Freeman Osuna y la coordinación general de la maestra Elizabeth López Mejía.
Maestros de las distintas agrupaciones coincidieron en el valor humano e institucional de estos proyectos, los cuales impulsan las habilidades musicales de los alumnos y ayudan a construir una mejor sociedad.
Sergio Freeman, director de la Camerata Mazatlán destacó que este encuentro, impulsado inicialmente gracias al respaldo de la beca del programa Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, es una ventana fundamental para visibilizar el enorme potencial artístico de la región e hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para dar continuidad y fortalecer los presupuestos destinados a estas iniciativas que “ayudan muchísimo a la ciudad y construyen la sociedad en la que verdaderamente queremos vivir”.
En el encuentro participan la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Paseo del Centenario, la Orquesta y Coro Marina Music, la Orquesta Infantil del Centro Municipal de Artes, el Instituto de Arte y Cultura Unidos, la Orquesta y Coro Colegas Studio, y la Casa de Música Kids Symphony.
También el Coro Infantil y Juvenil Lola Beltrán, de El Rosario, el Coro Infantil y Juvenil Voces del Mar, la Orquesta Juvenil del Centro Municipal de Artes, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Raíces de Plata, Orquesta Sinfónica Colegio SAM y Orquesta de Cuerdas Academia Jubal.
Para este este encuentro se preparó un repertorio variado y de un alto nivel técnico, diseñado para lucir el talento instrumental y las voces de los coros infantiles.
El programa incluye grandes obras de la música académica universal como la Fantasía de Ludwig van Beethoven (una recopilación de varios temas del genio alemán), el emotivo segundo movimiento de su Sinfonía No. 7, extractos de El Danubio Azul de Johann Strauss, la célebre Barcarola de “Los cuentos de Hoffmann”, la Marcha Radetzky, pasajes de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák, piezas de Antonio Vivaldi, e hitos de la ópera como el Va, pensiero, coro de Il Trovatore de Giuseppe Verdi y obras de Georg Friedrich Händel.
El nacionalismo y el orgullo local tendrán un papel protagónico con la interpretación del monumental Huapango de José Pablo Moncayo y el emblemático vals Sobre las Olas del compositor mexicano Juventino Rosas.
Para cerrar con broche de oro y encender el entusiasmo del público, los niños y jóvenes interpretarán “Que canten los niños” y las piezas más representativas de nuestra identidad: el Corrido de Mazatlán y El Sinaloense.
Inspirados en el modelo latinoamericano de orquestas sociales fundado por el maestro José Antonio Abreu, el maestro Roberto Torres Cartagena (director de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Paseo del Centenario) y el maestro Erick Ramos (director de la Orquesta Infantil del CMA), destacaron el valor de este encuentro musical para generar espacios de armonía y sana convivencia social.
Torres recordó la célebre premisa: “El niño que tenga un instrumento en sus manos, jamás podrá tener un arma”. Los docentes enfatizaron que, ante los tiempos complejos actuales, la música es una estrategia real y efectiva para la construcción de una cultura de la paz desde la infancia.