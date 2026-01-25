Óscar Gómez comparte un emotivo tributo a Bocelli

El programa fue un recorrido por piezas entrañables del repertorio que ha dado identidad al reconocido tenor italiano, con interpretaciones de “Somos novios”, “Bésame mucho”, “Tú me acostumbraste”, “Quizás, quizás, quizás”, “O Sole Mio”, “Júrame” y “Por ti volaré”, entre otras, que fueron recibidas con cálidos aplausos y ovaciones continuas.

Con un lleno total el tenor Óscar Gómez ofreció el concierto “Por ti volaré”, un sentido tributo a Andrea Bocelli que conmovió al público por su elegancia, fuerza interpretativa y cercanía emocional, en Casa Haas.

Al piano, el maestro José Miguel Rivera acompañó la velada con notable sensibilidad musical, aportando solidez, matiz y equilibrio a cada interpretación, permitiendo que la voz de Óscar Gómez se desplegara con amplitud y expresividad.

Uno de los momentos más memorables de la noche llegó con la participación de la soprano Wendy Bertoldi, invitada especial del concierto, quien interpretó “Perfidia” como solista, logrando el aplauso del público por la calidad de su interpretación.

Al final el público aplaudió la interpretación de Óscar Gómez hecha con respeto y personalidad propia a un repertorio universal, dejando una experiencia artística profunda y memorable para los asistentes.