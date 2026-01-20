Osuna y Wilson: las manos detrás del Carnaval 2026

La cuenta regresiva para el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, bajo el lema “Arriba la Tambora”, está en marcha, y con ello la labor de quienes con arte y dedicación hacen posible que la fiesta más emblemática del puerto cobre vida visual en cada desfile y rincón de la ciudad.

Entre los artífices de esta transformación se encuentran Jorge Osuna, reconocido por su trabajo en carros alegóricos que acompañan las coronaciones y desfiles principales, e Henry Wilson, escultor y creador de monigotes y carros que habrán de recorrer el malecón y espacios públicos durante la celebración.

Para esta edición, las figuras y carros alegóricos no sólo son elementos decorativos, sino representaciones que conectan con la identidad cultural mazatleca, desde reinterpretaciones visuales de ritmos y canciones emblemáticas hasta la celebración de la música y el mar que define al puerto.

Henry Wilson, artista plástico y escultor con años de experiencia en la creación de monigotes gigantes, figuras que saludan a locales y turistas con colores, luces y formas expresivas, ha sido destacado en notas culturales por su trayectoria diseñando y construyendo estas piezas monumentales que dan apertura visual al Carnaval.

Por su parte, Jorge Osuna ha sido identificado por medios regionales como uno de los encargados de los carros alegóricos que acompañan los eventos centrales del Carnaval, integrando elementos lumínicos y artísticos que resaltan la temática de cada edición festivalera.

El resultado de estas labores creativas será parte de una constelación de símbolos, estructuras y piezas que cubrirán avenidas y espacios emblemáticos de la ciudad entre el 12 y el 17 de febrero, cuando Mazatlán se convierta en el epicentro de música, color y celebración.

Henry Wilson da forma al espíritu de ‘Arriba la Tambora’

Totalmente alineado con el tema del Carnaval “Arriba la Tambora”, el artista plástico y escultor Henry Wilson asegura que su trabajo busca ser claro, festivo y profundamente ligado a la identidad cultural del puerto.

Así lo explicó al referirse al monigote instalado en la avenida del Mar, a la altura de Rotarismo, el cual representa de manera literal el concepto del carnaval: una tambora gigantesca y luminosa coronada por la figura de El Niño Perdido.

“Es muy literal, no hay mucho que explicar”, señaló Wilson, quien destacó que la intención fue que el público identifique de inmediato el mensaje visual y lo relacione con el espíritu musical de la máxima fiesta porteña.

El artista detalló que su participación contempla la creación de tres monigotes dentro del corredor escultórico. Además de la tambora, se incluye un camarón tocando la tuba y una pieza de gran formato que representa una ballena emergiendo del mar, acompañada por una pareja bailando música tradicional sinaloense, rodeada de elementos alusivos a la tambora.

Todas las obras cuentan con iluminación para resaltar durante la noche. Wilson explicó que los monigotes se construyen sobre estructuras metálicas de tubing y alambrón, recubiertas con capas de papel y tela, posteriormente impermeabilizadas, pintadas y decoradas con luces.

Para este proyecto presentó entre seis y siete bocetos, de los cuales fueron seleccionados tres. Uno de los monigotes alcanza casi los nueve metros de altura, incluyendo su base.

En total, el Carnaval 2026 contará con nueve monigotes: tres elaborados por Henry Wilson, cuatro por Jorge González y dos por el colectivo español Ninots.

Con 20 años de residencia en Mazatlán, el escultor afirmó sentirse plenamente identificado con el puerto.

“Ya es muy familiar para mí, cualquier reto lo afrontamos con gusto, pensando siempre en que la gente se lleve un buen sabor de boca. Nosotros somos los ejecutores; la obra es para ellos”, expresó.

Además de los monigotes, Wilson trabaja en la realización de cinco carros alegóricos, todos inspirados en canciones emblemáticas del repertorio musical sinaloense: El Barzón, Pelotero a la bola, Un rinconcito en el cielo, Noches de Mazatlán y Vals Alejandra.

Destacó que el uso del color, la iluminación y los contrastes busca transmitir alegría, ritmo y dinamismo, fieles al carácter cálido y festivo del carnaval.