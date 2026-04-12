Ovaciona el público a la OSSLA y a Josu Okiñena en el concierto ‘De Disney a Brahms’

Con una notable asistencia y un ambiente entusiasta, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentó el concierto “De Disney a Brahms” en el Teatro Pablo de Villavicencio, bajo la dirección del maestro Alexandre Da Costa y con la participación estelar del pianista Josu Okiñena en el inicio de la Temporada de Primavera 2026.

El programa ofreció un recorrido sonoro que transitó entre lo evocador y lo sinfónico, iniciando con Homenaje a Walt Disney, del compositor Jesús Guridi. Durante esta primera parte, se proyectaron fragmentos de películas y caricaturas de Disney, lo que enriqueció la experiencia del público al vincular la música con imágenes entrañables y reconocibles, generando una atmósfera lúdica y nostálgica.

Posteriormente, la orquesta interpretó la imponente Sinfonía No. 1, de Johannes Brahms, una de las obras más representativas del repertorio sinfónico, con una participación especial como solista en el violín del maestro Da Costa, logrando una ejecución sólida y emotiva.

Uno de los momentos más destacados de la velada fue la participación del pianista Josu Okiñena, quien ofreció una interpretación majestuosa, caracterizada por su precisión técnica y profundidad expresiva, cualidades que fueron reconocidas por el público con prolongados aplausos.

Más de 60 músicos en escena dieron forma a una experiencia envolvente, en la que la OSSLA se mostró imponente, destacando por su potencia sonora, cohesión y sensibilidad interpretativa. La dirección de Alexandre Da Costa condujo con firmeza y claridad cada pasaje del programa, logrando un equilibrio entre intensidad y detalle musical.

El concierto que marcó el inicio de la Temporada de Primavera de la OSSLA, reafirma el compromiso de la agrupación del Instituto Sinaloense de Cultura de ofrecer propuestas de alta calidad artística y accesibles para públicos diversos. La velada concluyó entre ovaciones, confirmando la favorable respuesta del público sinaloense.