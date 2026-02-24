Pablo Garibay encabezará el concierto de clausura de la Temporada de Guitarra

MAZATLÁN._ La Sociedad de la Guitarra Mazatlán, A.C. anunció la culminación de su Temporada de Guitarra 2025-2026 con un concierto de gala encabezado por el maestro Pablo Garibay, que promete ser uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en el puerto.

La cita será el viernes 6 de marzo a las 20:00 horas en el emblemático Teatro Ángela Peralta.

El productor ejecutivo de la asociación, Jorge Birrueta, destacó que esta temporada, que se desarrolla de octubre a marzo, concluye tradicionalmente con un concierto para guitarra y orquesta, concebido para celebrar al instrumento más representativo de la cultura mexicana.

“La guitarra está en el corazón de todos los mazatlecos y de todos los mexicanos”, subrayó.

En esta ocasión, el protagonista será el maestro Pablo Garibay, considerado por el director Víctor Manuel Osuna como uno de los 10 mejores guitarristas del mundo.

Garibay, de sólida trayectoria internacional, regresa a Mazatlán para interpretar el Concierto Número 3 para guitarra y orquesta de Eduardo Angulo, obra de reciente estreno en México y presentada días atrás en el Palacio de Bellas Artes.

Se trata de una pieza profundamente emotiva, inspirada en los últimos años de vida de los padres del compositor, con un lenguaje íntimo y de gran virtuosismo técnico.

El programa abrirá con “Sensemayá”, del compositor mexicano Silvestre Revueltas, poema sinfónico basado en el texto homónimo de Nicolás Guillén, que evoca un ritual afrocubano con una orquestación poderosa y vibrante.

La velada cerrará con la Sinfonía Número 2 de Camargo Guarnieri, obra de fuerte carga nacionalista latinoamericana, inspirada en sonoridades y tradiciones del Amazonas.

Para esta presentación se conformará una orquesta de más de 60 músicos en escena, resultado del ensamble entre la Orquesta Sinfónica del Noroeste y la Camerata Mazatlán.

La Sinfónica del Noroeste, comentó Osuna, fue fundada en 2017 como un proyecto independiente, reúne instrumentistas de alto nivel provenientes de diversas agrupaciones del país, incluyendo músicos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, la Filarmónica de Sonora y otras importantes instituciones.

El maestro Víctor Manuel Osuna explicó que la magnitud del programa, especialmente “Sensemayá”, que exige una amplia dotación orquestal, demandó una cuidadosa planeación para lograr un ensamble de primer nivel.

Los ensayos iniciarán días antes del concierto, con la llegada anticipada de Garibay para trabajar de manera cercana con la orquesta.

Además del concierto, Pablo Garibay realizará actividades formativas como clases magistrales para estudiantes universitarios y un concierto didáctico en una escuela primaria, reafirmando el compromiso social de la Sociedad de la Guitarra Mazatlán.

La presencia del compositor Eduardo Angulo en la sala y la oportunidad de escuchar una obra prácticamente inédita en el país, comentó Osuna que convierten esta presentación en un evento único e irrepetible para la vida cultural de Mazatlán.

“Viene en el programa el concierto número tres del maestro Eduardo Angulo, que es un concierto, bellísimo, muy bien pensado para la guitarra. El idioma que utiliza el maestro para la guitarra es muy de acuerdo con la técnica, con todos los rudimentos y demás procedimientos técnicos que requiere el instrumento”, explicó Osuna.

“Es una obra muy bien pensada y sobre todo es una obra muy profunda a nivel emocional, ya que el maestro Eduardo Angulo tardó mucho tiempo en poderla ahora sí que estrenan, justamente porque esa obra trata de los últimos años de sus padres”, dijo.

Señaló que es una obra muy profunda que se podrá escuchar en el puerto.

“Es una obra muy profunda, esto nos lo contó el maestro Angulo hace un par de días que tuvimos la oportunidad de platicar con él y con el maestro Pablo Garibay al respecto. Entonces, es una obra bellísima, muy profunda creo que le va a encantar a todo mundo y aparte es una obra que se está estrenando aquí en México”.

“Justamente hace aproximadamente como unos dos meses se estrenó en Moscú y la semana pasada se estrenó en Sinfónica Nacional y nosotros vamos a tener la oportunidad de hacerlo acá en Sinaloa, aquí en el bellísimo Teatro Ángela Peralta”, dijo.

Evento

Concierto: Pablo Garibay junto a la Orquesta Sinfónica del Noroeste y Camerata Mazatlán

Fecha: Viernes 6 de marzo

Horario: 20:00 horas

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Costo: 350 pesos en la Orquesta; 250 pesos en Primer Balcón; 150 pesos en Segundo Balcón, y 100 pesos en Tercer Balcón.

Boletos: Taquillas del Teatro