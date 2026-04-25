Paisaje, memoria y herencia viva, en ‘Sacha Wasi, una casa en la selva’

Una obra que fusiona danza contemporánea y teatro de títeres corporales, y propone un viaje escénico íntimo y poético en torno a la memoria, la infancia y la herencia cultural, compartió Milena Rodríguez, en ”Sacha Wasi, una casa en la selva”.

Con idea original e interpretación de Milena Rodríguez, de Ecuador, la obra se presentó en el Teatro Pablo de Villavicencio, como parte del Festival Internacional de Danza José Limón

A través del cuerpo y la manipulación de figuras, la intérprete condujo al público por paisajes imaginarios habitados por criaturas simbólicas, donde los recuerdos familiares —particularmente la figura de la abuela— se convierten en hilo narrativo.

Inspirada en relatos recopilados durante una estancia en la comunidad indígena Sacha Wasi, en la Amazonía ecuatoriana, la obra articula elementos autobiográficos con imaginarios colectivos.

Destaca el uso de materiales significativos, como la representación de atados de guayusa —planta sagrada de la región— que dan vida a los personajes y refuerzan la dimensión ritual de la propuesta.

Bajo la dirección del argentino Roberto White, la puesta en escena se sostiene en una estética cuidada donde convergen el diseño escénico, la musicalización y un trabajo de iluminación que construye atmósferas envolventes y sensoriales.

El Teatro Pablo de Villavicencio registró una afluencia cada vez mayor, con la presencia de público de todas las edades que generó un ambiente cercano y acogedor.